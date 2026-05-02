Statul i-a șters aproape toată datoria

Patronul unei companii din Brescia, Italia, lovit de criza economică din 2008 și apoi de pandemia COVID, a ajuns să acumuleze datorii fiscale de aproape un milion de euro, după ce a ales să își plătească angajații și furnizorii. Astăzi, după ani dificili, bărbatul vede o ieșire din impas, după ce justiția i-a recunoscut buna-credință și i-a aprobat procedura de lichidare controlată cu ștergerea finală a datoriilor rămase.

Conform publicației Il Giorno, bărbatul, un antreprenor în domeniul metalurgic din regiunea Franciacorta, activa încă din anii 2000 în producția de utilaje industriale. Pentru o lungă perioadă, compania a funcționat fără probleme, cu cifră de afaceri în creștere și plata obligațiilor fiscale la zi.

Criza din 2008 a lovit puternic compania

Criza financiară globală din 2008 a schimbat radical situația. Scăderea cererii, reducerea investițiilor și accesul tot mai dificil la credite au redus drastic veniturile firmei și au împins compania spre colaps.

Pentru a ține afacerea în viață, antreprenorul a adus bani de acasă, astfel încât să poată plăti salariile angajaților și facturile furnizorilor.

După ani de dificultăți, pandemia COVID a agravat situația. Încetinirea producției și scăderea comenzilor au dus la prăbușirea definitivă a afacerii, iar firma a fost nevoită să își închidă porțile.

S-a angajat muncitor și a continuat să plătească din datorii

După faliment însă, bărbatul nu a renunțat. S-a angajat muncitor și a colaborat cu autoritățile fiscale, acceptând planuri de plată eșalonată. Pentru a-și onora obligațiile față de angajați și furnizori, el a lăsat datoriile către stat să crească până la sume foarte mari.

Instanța a decis admiterea sa în procedura de lichidare controlată, prevăzută de legislația italiană privind insolvența. La finalul procesului, fostul antreprenor va achita către fisc aproximativ 60.000 de euro, urmând ca restul datoriilor să fie șterse.

Avocata Monica Pagano a declarat că este vorba despre „un caz tipic de criză determinată de factori externi”. Potrivit acesteia, fostul antreprenor a acționat cu bună-credință și nu a trimis niciun angajat în șomaj tehnic, nici măcar în perioada pandemiei.

