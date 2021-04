Proprietarul terenului, care a preferat să-și păstreze anonimatul, a povestit pentru Libertatea că a făcut schimb de pământuri cu Gelu Cazacioc în urmă cu zece ani, dar fără contract, pentru că omul de afaceri avea nevoie de câteva hectare de pământ lângă incineratorul lui din Smârdan pentru a cultiva nutreț.

„Mai treceam pe-acolo o dată la două luni. Nici nu puteam vedea bine pentru că a făcut un gard de pământ în jurul terenului pentru animale, ca să nu plece pe câmp. Când am făcut schimbul mi-a zis că vrea să cultive nutreț”, a povestit bărbatul, care deține mai multe terenuri în județul Tulcea și are o firmă proprie.

„Avea grămezi întregi de oase”

Iar Cazacioc a făcut asta, cel puțin la început, spune proprietarul de drept al terenului. Recunoaște că a simțit mirosul greu de hoit de fiecare dată când a trecut prin zonă, însă a dat vina pe grămezile de oase depozitate undeva în curtea incineratorului.

„Am văzut stive întregi de oase și am crezut că de-acolo miroase. N-am bănuit nicio clipă că ar putea fi altceva”, spune agricultorul.

Dar nutrețul de pe teren a fost înlocuit treptat cu deșeuri de plastic și oase de animale. A fost momentul în care omul s-a sesizat și l-a tras de mânecă pe Cazacioc, cerându-i să curețe terenul. S-a întâmplat în noiembrie anul trecut.

Gunoi de grajd și depozitări „istorice”

Am văzut plastic și saci de rafie acolo și am vorbit cu Gelu Cazacioc, i-am zis hai să facem ceva, hai să curățăm. A promis că rezolvă, dar nu a făcut nimic, așa că am făcut plângere, nu e normal? Proprietarul terenului din Smârdan:

Incineratorul lui Gelu Cazacioc a fost controlat de cinci ori în 2018 și în 2019 după ce locuitorii din zona Dunării au reclamat mirosul îngrozitor, dar Garda de Mediu Tulcea nu a găsit cimitirul ilegal de animale întins pe câteva hectare.

În decembrie anul trecut, după controlul Gărzii de Mediu Tulcea, același comisar care a semnat rapoartele din 2018 și 2019 în care scria că nu sunt nereguli spunea că există, într-adevăr, deșeuri municipale depozitate pe terenul de lângă incinerator, dar acestea sunt „istorice” și că oricum vor fi curățate.

„Din declarația administratorului SC Cazacioc&CO SRL rezultă că aceste depozitări sunt istorice, gunoi de grajd și că din luna noiembrie a început o acțiune de salubrizare și aducerea terenului la starea inițială, prin colectarea separată a deșeurilor depozitate necontrolat”, se arată în nota de constatare a Gărzii de Mediu Tulcea, semnată de comisarul Costel Ifrim.

A aflat de cimitirul animalelor în ziua dezgropării leșurilor

Proprietarul în acte al pământului speră ca terenul care a fost transformat în ultimul deceniu într-un cimitir ilegal de animale să mai poată fi cultivat după curățare și se gândește serios să-l dea în judecată pe Cazacioc pentru ce a făcut.

De leșurile de vite și ovine îngropate în pământul său a aflat în ziua în care procurorii și comisarii de mediu de la București au făcut percheziții la incineratorul lui Cazacioc și au dezgropat cadavrele cu excavatorul. Nici că omul de afaceri fura curent de la Enel nu știa, spune el.

„Nu am știut ce a făcut acolo. Nu știam nici de problema cu Enel, am aflat de la știri. De animalele îngropate am aflat în ziua în care au aflat și procurorii, când au fost acolo și au dezgropat. Am fost surprins”, mărturisește bărbatul.

Pentru furtul de curent, Cazacioc a fost reținut miercuri de autorități, în timp ce joi, Nicolae Acceleanu, fost șef al Gărzii de Mediu Tulcea, care a intervenit pentru Cazacioc, cerându-i companiei Enel să nu întrerupă alimentarea cu energie electrică la incinerator pentru că acesta este „obiectiv de interes național”, a devenit și el cercetat penal.

Acceleanu a fost pus sub control judiciar și s-a autosuspendat din funcție la solicitarea Gărzii Naționale de Mediu.



