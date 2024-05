„Navele s-au desprins de la ancoră, iar două sunt ancorate acum pe plajă, în apropiere de ponton. A treia şi a patra navă au eşuat pe coasta israeliană, în apropiere de Ashkelon”, a anunţat sâmbătă într-un comunicat CENTCOM.

Several US Army ships including a Tug & LCM have been beached in Israel while enroute to the artificial pier/port in Gaza.



What could go wrong... 🤔🤨#Army #navy #israel #gaza pic.twitter.com/mlbMKOAdeP — Mrgunsngear (@Mrgunsngear) May 25, 2024

CENTCOM precizează că niciun militar nu a fost rănit şi că „pontonul rămâne deplin funcţional”.

Armata israeliană îi ajută pe americani să-l repună pe linia de plutire, iar „niciun (militar) american nu va intra în (Fâşia) Gaza”, subliniază comandamentul.

In Gaza, an incident is reported at the American floating aid port. Part of the platform broke off, collapsed and drifted north, to the Ashdod area.



A US Navy ship that was sent to retrieve the part and tow it back to sea got stuck on the beach and also needed to be rescued. pic.twitter.com/4FlQlfU4s8 — Eli Afriat (@EX1LEISR) May 25, 2024

Statele Unite au încheiat săptămâna trecută construirea acestui ponton, anunţată în martie de către preşedintele american Joe Biden.

Recomandări Cum și când să cumperi cireșe? Expert în horticultură: „Cireșele de mai sunt de «poftă», nu au gustul celor de iunie. Mai mult, ce găsești acum pe tarabă sunt din import”

Este vorba despre o ocolire a restricţiilor impuse de către Israel în livrarea terestră de ajutoare umanitare în Fâşia Gaza, devastată de şapte luni de război, în urma unui atac al mişcării islamiste palestiniene Hamas în sudul Israelului la 7 octombrie.

US Gaza pier lost a piece that washed ashore.



The US Gaza pier lost a piece that broke off and washed ashore together with a us ship.



You know there is a good israeli nearby, Ashdod where you could offload your aid...



No more problems with bad weather breaking apart the… pic.twitter.com/uRqKA5HOoi — Brian BJ (@iamBrianBJ) May 25, 2024

Vineri, ONU a anunţat că instalaţia a permis debarcarea, în decurs de o săptămână, la 97 de camioane cu ajutor umanitar.

Acest port artificial – care costă cel puţin 320 de milioane de dolari – nu poate înlocui, la fel ca alte iniţiative, un aflux de ajutoare umanitare pe cale terestră, avertizează ONU şi organizaţiile umanitare.

Potrivit ONU, aproape toţi cei 2,4 milioane de locuitori ai Fâşiei Gaza au fost deplasaţi de confruntări armate şi bombardamente şi se află în insecuritate alimentară şi un risc de foamete la scară mare.

Urmărește-ne pe Google News