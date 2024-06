„Diagnosticul lui Dezső a provocat zile de panică. El, care obișnuia să facă sport în mod regulat, a jucat fotbal, a mers la meciuri, a trăit o viață socială, a devenit brusc vulnerabil…”, a declarat Timi Török.

Szalai avea două dorințe: să mai vadă un meci al echipei sale favorite, pentru care a și jucat, Kispest Honved, și să meargă să vadă naționala ungară la turneul final.

Membrii Asociației Suporterilor lui Kispest Honvéd l-au sprijinit, afișând la meciuri, în tribunele stadionului Bozsik, un banner prin care își exprimau susținerea pentru fostul fotbalist, suporter cunoscut al echipei maghiare și al naționalei lui Marco Rossi.

Cu ajutorul lor, Dezső a asistat la meciul Kispest – Vasas (0-3). A plâns și a râs, în același timp, și a spus: „Vreau să fiu la Euro 2024, printre voi. E visul meu”.

A fost în comă zile întregi, inconștient. Dar dorința de a trăi, instinctul de viață, l-au ajutat să depășească totul până acum. Timi Török:

„Voi stoarce fiecare moment bun de la viața care mi-a mai rămas”

„Nu am renunțat nicio clipă, voi stoarce fiecare moment bun din viață care mi-a mai rămas. Vreau să fiu din nou pe tribună, în Germania”, a completat Dezső, care va merge alături de camarazii săi din galerie la meciul Ungaria – Scoția, de la Euro 2024.

Am așteptat mult timp intervenția și permisiunea UEFA. Când asta nu s-a întâmplat, am cerut și am primit ajutor din altă parte. De la directorul stadionului Stuttgart, de la un jucător de la Eintracht Frankfurt. Când mi-a răspuns că ei ne așteaptă cu dragoste, am mers mai departe. Avem un microbuz special pentru călătorie, cu toate echipamentele, cum ar fi un ventilator, de care ar putea avea nevoie Dezsó”. a explicat Timi Török.

Deplasarea durează cinci zile, iar Dezső va arăta lumii că nu există niciun obstacol dacă cineva vrea cu adevărat să trăiască. Timi Török:

„Sper ca Daniel Gazdag, favoritul meu, să marcheze în meciul cu Scoția”, a mai spus Szalai. Mijlocaș, Gazdag, 28 de ani, legitimat la Philadelphia Union (SUA), a jucat la Honvéd între 2010 și 2014.

Ce este ALS?

Scleroza Laterală Amiotrofică (ALS) este o boală neurodegenerativă fatală a neuronilor motori ai creierului și măduvei spinării.

Din cauza pierderii celulelor creierului, pacientul pierde controlul asupra mușchilor, rămâne paralizat, menținându-și, în același timp, abilitățile psihice și mentale. Cauzele bolii nu sunt încă suficient clarificate.

Szalai fost diagnosticat cu ALS acum un an și jumătate.

