Prezentarea acestor ierbivore cu rol de motocoase a avut loc vineri, 7 iulie, la festivalul Goatham, care s-a desfăşurat în parcul care urmează să fie curăţat.

Participanţii le-au tratat pe rumegătoare ca pe adevărate staruri rock, făcând selfie-uri cu caprele şi încercând să se apropie cât mai mult de animale.

Marcus Caceres, unul dintre organizatorii evenimentului care lucrează pentru conservarea acestui parc, a declarat că scopul este ca aceste capre să mănânce speciile invazive care cresc în acea zonă în următoarele două luni şi jumătate.

„Ne este foarte greu să lucrăm în acel spaţiu pentru că este foarte accidentat, sunt mulţi copaci doborâţi, iederă otrăvitoare şi o mulţime de obstacole, ceea ce face foarte greu pentru personalul nostru să lucreze acolo (…) Am improvizat şi ne-am gândit să obţinem un ajutor suplimentar, de aceea am decis să aducem caprele să ne asiste”, a explicat el.

Four goats journeyed to Riverside Park in New York City to feast on weeds, a chemical-free way to remove invasive species while adding to the joys of nature pic.twitter.com/lFHAKc0Mkk