Patru frați, măcelăriți în propria casă de membrii unui clan din Bârlad, drept răzbunare. Un minor de 13 ani a ajuns la spital cu testiculele zdrobite

Ecaterina, 15 ani, Alexandru, 17 ani, Dragoș, 13 ani, și David, de 21 ani, erau singuri acasă. Tatăl lor e plecat la muncã în străinătate, iar mama era cu treabă la o rudă.

Peste ei, au năvălit patru indivizi cu vârste cuprinse între 35 și 37 de ani, și i-au bătut cu bestialitate.

Totul ar fi pornit, după cum a declarat un unchi pentru ziarul din Vaslui, de la faptul că Dragoș și Ecaterina ar fi avut, în seara zilei de 13 august, un conflict cu o minoră dintr-o familie de etnie romă.

David, fratele mai mare, i-a apărat pe cei doi frati minori și asta i-ar fi supărat pe mai marii din familia fetei cu care se certase sora lor.

Drept răzbunare că le-ar fi fost jignită ”odrasla”, clanul și-a trimis ”executanții” peste cei patru frați.

Au forțat ușa, au intrat cu bâte, sãbii si cuțite. I-au bătut pe copii, iar celui mic i-au zdrobit testiculele. Pe toți i-au bătut, inclusiv pe fata de 15 ani. Am fost anuntați, am ajuns la fața locului, am sunat la 112 și am chemat poliția. Toti cei patru frați au ajuns la spitalul din Vaslui, răniți.

Unchiul celor patru frați: