Patru lecturi despre educație. De la elevul exmatriculat din Seminarul Teologic pentru că a cerut școală online la povestea celui mai tânăr consilier de la Primăria din Câmpulung Muscel

Inspectoratele și informarea despre vaccinare



Jurnaliștii de la Școala 9 au accesat toate site-urile inspectoratelor școlare din țară și au descoperit că 10 dintre acestea nu aveau deloc sau la vedere informații despre vaccinare sau trimitere la site-ul dedicat #ROVaccinare. Printre ele, Bucureștiul și Timișoara.

După publicarea articolului din Școala 9, ministrul educației, Sorin Cîmpeanu, a lansat un nou apel public către instituțiile de învățământ din țară să pună pe site-urile proprii trimitere către pagina creată de guvern.

A doua zi, Inspectoratul Școlar al Municipiului București a făcut o trimitere pe ismb.edu.ro către site-ul dedicat vaccinării.

„Problema de bază e că nu prea există un efort de comunicare la nivelul inspectoratelor în ceea ce privește portalul național de vaccinare COVID-19. Dacă acesta este menționat, pentru că în multe cazuri nici nu apare vreo referință la planul de vaccinare, e de obicei trecut ca simplu link de redirecționare”, a spus pentru Școala 9 Dragoș Costache, care lucrează în domeniul comunicării și cercetării la Code For Romania.



A fost exmatriculat după ce a cerut să facă școală online, fiindcă e bolnav



Alexandru Grad Grigoraș a fost elev în clasa a XII-a la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Grigorie Teologul, din Craiova, până în luna octombrie 2020, când a fost exmatriculat.

Alexandru Grad Grigoraș

I s-a retras binecuvântarea, condiție obligatorie pentru a putea fi seminarist, pe motiv că a acumulat absențe și că este indisciplinat. Băiatul spune însă că problemele cu conducerea seminarului au altă cauză: a cerut să facă școală online, fiindcă este bolnav. A dat în judecată liceul și cere să fie reînscris.

Acesta a povestit pentru Școala 9 prin ce a trecut după ce a făcut cererea de a face cursuri la distanță.

„Îmi pare rău că el fiind și în formare ca teolog nu este corect și sincer. Am tot citit sesizările lui, în ce scrie acolo toată lumea are vină, toată lumea are ceva împotriva lui, numai el nu are nimic. Totuși, se ridică o întrebare: oare toată lumea e nebună?”, a spus Iuliana Gheorghe, inspector de religie în Dolj, legat de cererile elevului.



5 articole din Legea Educației, decimate sau uitate



Numirile directorilor, mandatul rectorilor, înființarea Bibliotecii școlare virtuale sau testările multidisciplinare în clasa a VIII-a, toate sunt articole ale Legii Educației Naționale din 2011. Doar că ele au fost fie modificate, fie ignorate de-a dreptul.

Antonia Pup, coordonator advocacy la Societatea Academică din România, a analizat cinci articole care au avut această soartă.

„Vrem lege nouă, dar noi n-am înțeles nimic din prima. Am lăsat miniștri peste miniștri să o eludeze, promovând mediocritatea și impostura, creând curriculum paralel de evaluare, transformând rectorii în baroni locali peste universități, producând doctorate multe și fără valoare adăugată”, a spus Antonia Pup în articolul pentru Școala 9.



Consilier de primar la doar 20 de ani

În continuare, piața muncii din România cere experiență la angajare și celor care abia au ieșit de pe băncile școlii. Andrei Grecu a căutat să-și pună suficientă experiență în CV încă din timpul liceului. Tenis, teatru, debate, radio, poezie. Pe toate le-a bifat până acum și nu vrea să se oprească aici.

Andrei Grecu

Și a avut dreptate să se pregătească astfel, fiindcă a convins-o pe Elena Lasconi, primarul din Câmpulung Muscel, să îl angajeze consilier pentru probleme de tineret.

„Am avut o întâlnire cu reprezentanții elevilor din Câmpulung referitor la burse, am zis că cel mai bine întrebăm elevii, ei sunt importanți în povestea asta. Erau șocați că cineva îi bagă în seamă. Trebuie să pornim o comunicare bună cu tinerii, să știe că, în sfârșit, sunt ascultați și că părerile lor contează”, a povestit Andrei pentru Școala 9.

