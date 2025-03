Un analist ucrainean crede că Washingtonul nu mai este un aliat al Kievului

Schimbul de replici dure între Donald Trump şi vicepreşedintele JD Vance, pe de o parte, şi Volodimir Zelenski, pe de altă parte, a aruncat relaţiile americano-ucrainene la un nivel de tensiune fără precedent.

Analistul politic ucrainean Volodimir Fesenko consideră acest episod tensionat drept o „înfrângere pentru ambele părţi”, care, în opinia sa, „trebuia să se întâmple mai devreme sau mai târziu”.

„Statele Unite nu mai sunt un aliat al Ucrainei”, a declarat Fesenko pentru AFP, adăugând că nu ar trebui să existe „nicio iluzie” cu privire la continuarea sprijinului militar american.

În opinia sa, o întrerupere a ajutorului american ar putea avea consecinţe „semnificative” pe linia frontului, deoarece acest sprijin nu se limitează la furnizarea de arme, ci include şi informaţii şi comunicaţii militare.

În ciuda discuției tensionate cu Donald Trump, Volodimir Zelenski a declarat că el crede că relaţia lor poate supravieţui incidentului şi că nu îi datorează scuze celui de-al 47-lea președinte american.

Ucraina consideră că Trump face deja jocul lui Putin

Cu toate acestea, potrivit unor surse din cadrul administraţiei americane citate de The New York Times şi The Washington Post, toate ajutoarele americane pentru Ucraina, inclusiv ultimele livrări de muniţie şi echipamente autorizate şi plătite în timpul administraţiei lui Joe Biden, ar putea fi anulate iminent.

Retragerea de către administraţia Trump a marii majorităţi a finanţării externe a USAID a avut deja un impact devastator asupra ONG-urilor şi mass-media din Ucraina.

Conform cifrelor oficiale, SUA au acordat Ucrainei un ajutor militar în valoare de 64 de miliarde de euro de la începutul invaziei ruse în urmă cu trei ani. Potrivit Institutului Kiel, Washingtonul a acordat Ucrainei 114,2 miliarde de euro în ajutor financiar, umanitar şi militar între 2022 şi sfârşitul anului 2024, în timp ce Uniunea Europeană şi ţările europene au contribuit cu 132,3 miliarde de euro.

Potrivit unei surse militare europene, situaţia ar putea deveni „foarte complicată” pentru Ucraina până în mai sau iunie, fără un ajutor suplimentar din partea SUA, pe lângă ceea ce a fost deja promis de administraţia anterioară.

Confruntată cu această situaţie, conducerea de la Kiev vrea mizează pe un salt european. O sursă din cadrul preşedinţiei ucrainene a subliniat pentru AFP că „o nouă alianţă cu ţările europene va proteja libertatea, democraţia şi valorile pe care le împărtăşim”.

Ucraina consideră acum că Donald Trump şi JD Vance „fac în mod deschis jocul Rusiei”, a precizat această sursă.

Strângerea alianței cu Europa, noua miză a Kievului

Donald Trump a început în ultimele săptămâni o apropiere neaşteptată de liderul rus Vladimir Putin şi a preluat o parte din retorica acestuia din urmă cu privire la Ucraina, stârnind temeri că Rusia va abandona ţara invadată de Rusia.

Aliaţii europeni ai Kievului s-au grăbit să se mobilizeze faţă de Zelenski vineri, după cearta sa cu Trump şi înaintea unui summit la Londra menit să pledeze pentru o „pace justă şi durabilă”.

În opinia lui Ilia Neshodovski, directorul Institutului ucrainean pentru transformări sociale şi economice, Ucraina nu are acum de ales decât să conteze pe sprijinul Europei.

„Zelenski a avut dreptate să ne apere demnitatea, dar a fost o greşeală să intre într-un conflict” cu Donald Trump, consideră el.

Mulţi ucraineni intervievaţi de AFP şi-au exprimat sprijinul pentru preşedintele Zelenski, lăudându-l pentru că şi-a apărat ţara.

Deputatul opoziţiei Oleksii Honcearenko l-a criticat pe preşedinte, afirmând că a fost „total stupid” să se certe cu Trump în faţa camerelor de luat vederi.

„Am văzut sfârşitul relaţiei noastre cu Trump în acest moment”, a adăugat el, avertizând că oprirea ajutorului militar american ar putea avea „consecinţe foarte rele”.

Cu toate acestea, site-ul ucrainean European Pravda a opinat într-un editorial că Washingtonul „nu se grăbeşte să rupă podurile” cu Kievul.

Deocamdată, Washingtonul nu şi-a precizat intenţiile cu privire la continuarea ajutorului american pentru Ucraina, notează AFP.

