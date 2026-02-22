Primele rețineri au avut loc în mai 2025, când liderul și moderatorul grupului au fost prinși în Alcalá de Henares și Oviedo, iar recent, alți doi membri activi au fost capturați în Ibiza și Móstoles.

Gruparea opera sub umbrela mișcării internaționale „Anonymous” și era responsabilă pentru atacuri de tip denial-of-service (DDoS), care blochează temporar accesul utilizatorilor la site-uri prin suprasolicitarea lor cu cereri. „Scopul era să paralizeze temporar serviciile digitale ale unor instituții importante”, au transmis autoritățile.

Activitatea „Anonymous Phoenix”a luat amploare în aprilie 2023, când membrii grupului au început să folosească platforme precum X și Telegram pentru a distribui informații ostile la adresa instituțiilor spaniole și a unor organizații din America de Sud. În septembrie 2024, aceștia au inițiat o campanie de recrutare pentru a atrage voluntari care să participe la atacuri cibernetice asupra unor domenii de interes strategic.

Cel mai mare impact al grupului a fost înregistrat după furtuna DANA, care a provocat pagube semnificative în Valencia. Atunci, aceștia au reușit să paralizeze mai multe site-uri guvernamentale, susținând că administrația este responsabilă pentru dezastru. „Anonymous Phoenix” a folosit platforme online pentru a-și revendica atacurile și a disemina mesaje, dar autoritățile au obținut prin ordin judecătoresc închiderea canalului lor de Telegram, precum și confiscarea contului de X și a canalului de YouTube.

Cercetările continuă pentru a determina amploarea prejudiciilor provocate de această grupare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE