După închiderea centralei locale de către armata rusă, sistemul automat de hrănire a păsărilor a încetat să mai funcționeze. Ca urmare, puii de la ferma Chornobaivske, din sudul țării, au murit în masă.

Unitatea, care exportă în mod obișnuit aproximativ un miliard de ouă pe an, este doar una dintre cele care au fost greu lovite de război.

Europes largest poultry farm, on Ukraines occupied Black Sea coast, has lost almost four million chickens to thirst and starvation during the countrys war with Russia https://t.co/Jfmq2cXnjK