LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 46 | Rușii parașutează bombe în Harkov. Convoiul umanitar din Melitopol, eliberat după 3 zile

Mai mulți oameni care au ieșit din bloc pentru a arunca gunoiul au fost surprinși de un atac cu rachete, într-o zonă rezidențială din Harkov, anunță Nexta TV, pe Twitter, unde publică și o înregistrare cu momentul atacului.

Racheta nu a lovit direct un bloc, dar suflul exploziei a avariat mai multe apartamente. Potrivit sursei citate, un crater de cinci metri adâncime s-a format în urma exploziei.

Autoritățile ucrainene au anunțat mai multe persoane au fost salvate sau evacuate din blocurile din apropiere.

On April 9, #Russian troops launched another rocket attack on a residential area in #Kharkiv. A crater five meters deep was created at the site of the explosion.



According to Ministry of Emergency Situations, 7 people were rescued from the apartments and 8 were evacuated. pic.twitter.com/Q1znDcottP