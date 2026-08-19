„Potrivit informațiilor preliminare, patru pasageri civili au fost uciși în atac”, a precizat procuratura. Autobuzul se afla pe o stradă din Herson, oraș frecvent ținta atacurilor rusești cu drone lansate de pe malul opus al fluviului Nipru.

Regiunea Herson rămâne parțial sub ocupație rusă, în timp ce atacurile asupra civililor s-au intensificat de ambele părți ale frontului, la peste patru ani de la începutul invaziei ruse în Ucraina. În imaginile publicate de autoritățile ucrainene, un microbuz galben apare cu geamurile sparte și urme de sânge în jur.

„Brutalul «Safari» rusesc împotriva poporului nostru din Herson a depășit de mult ceea ce orice om normal își poate imagina.

Astăzi dimineață, rușii au lovit un microbuz obișnuit din Herson cu o dronă FPV. Patru persoane au murit, iar alte patru au fost rănite. Toate serviciile necesare sunt la fața locului, investigând detaliile. E clar că autobuzul era civil.

Așa sunt realitățile vieții cotidiene în regiunile de front ucrainene. În timp ce partenerii ezită în legătură cu aprovizionarea suplimentară cu echipament de protecție, rușii au depășit de mult limita impunității.

Este nevoie de presiune asupra agresorului. Este nevoie de sprijin pentru apărătorii vieții. Mulțumesc tuturor celor care continuă să acorde pachete de ajutoare și să impună noi sancțiuni împotriva agresorului”, a transmis Volodimir Zelenski într-o postare pe Facebook.

Herson, un oraș cu o populație de aproximativ 280.000 de locuitori înainte de război, a fost ocupat de forțele ruse din martie până în noiembrie 2022. Regiunea continuă să fie afectată de violențe intense.