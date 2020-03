De Mihai Toma,

Cei patru se află la Kolding, în Danemarca, și susțin că ar trebui să primească, în total, aproape 11.000 de euro, salarii de încadrare și diurne pentru luna trecută și primele 15 zile din martie.

Șoferii afirmă că au situații disperate acasă, fiind singurii care muncesc în familie. De luna trecută, li s-au tăiat și abanamentele la telefoanele mobile.

După ce marți au sunat la Ambasadele României din Danemarca și din Suedia, pentru a-și face cunoscută situația, firma le-a plătit biletele de avion pentru a se întoarce acasă. ”Cred că așa ne închid gura, dar nu ține”, spune ei.

”Să vedem dacă vom putea pleca de pe aeroportul din Billund și ce se va întâmpla când vom ateriza la Cluj-Napoca”, afirmă șoferii.

Firma Viking Internordic, înființată în 2018, e condusă de soția lui Ionuț Țepele, Romina, iar anul trecut a avut, conform declarațiilor administratorului, ” o cifră de afaceri în jur de 280.000 de euro”

”Soția mea naște peste trei săptămâni și m-a lăsat fără nici un ban”

”Soția mea e gravidă, naște peste trei săptămâni! Am și cununia pe 9 mai și m-a lăsat fără un ban în buzunar”, explică Ionuț Lazăr.

”Kilometri i-am făcut, mi-am respectat contractul, vreau doar să primesc ce e al meu. Lucrez din septembrie la această firmă, la început a fost corect cu banii, dar apoi a început să scârțâie cu banii!”, spune Lazăr.

Ce bani susțin șoferii că au de primit pe ultima lună și jumătate

Ionuț Lazăr – 3.300 de euro

Iulian Frăsilă – 2.695 de euro

Iulian Zăduf – 2.460 de euro

Narcis Feraru – 1.800 de euro

Tată a trei copii: ”Firma ne-a abandonat”

Iulian Frăsilă are trei copii acasă, la Petroșani: ”Nu mai am nici un ban, ce-o să fac acum, ce-o să-i zic soției?!”. Hunedoreanul afirmă că ”am mișcat camioanele, am făcut curse lungi, Danemarca – Scoția, Danemarca – Anglia… Nu i-am abandonat camioanele, sunt în garaj, firma ne-a abandonat pe noi! Ieri am vorbit cu un șef de aici, ne-a transmis că s-au făcut plățile către Viking Internordic chiar și în avans, însă pentru noi nu s-au găsit bani”.

Recomandări Documentele autorităților se bat cap în cap. Arafat: „Toți rezidenții de la medicină de familie și internă să meargă la DSP”. DSP: „Nu e nevoie”

”Rămân fără casă”

Iulian Zăduf are altă situație: ”Am cumpărat un apartament în leasing, probabil că, dacă nu am bani, rămân fără casă. Începusem și mobilarea, costă cam 1.000 de euro, nici nu știu ce-o să fac”.

Și Narcis Feraru, care are două fetițe, e singurul care aduce venit în casă.

Ei afirmă că, în urmă cu câteva săptămâni, un alt coleg a avut probleme cu patronul, situația fiind cu atât mai dificilă cu cât avea un copil suferind de o boală necruțătoare.

”Ne duce cu vorba că are probleme cu coronavirusul, cu nu știu ce. Oricum, vom merge la Inspectoratul Teritorial de Muncă atunci când vom ajunge acasă, îi vom face reclamație”, conchis șoferii.

Ei au apelat marți la Ambasada României la Copenhaga și au fost redirecționați la cea de la Stockholm. Și-au prezentat situația, cerând lămuriri dacă pot pleca spre România.

Recomandări Strigătul disperat al unui medic de familie român: „E ca și cum ai trimite ostașul ca în Stalingrad, cu o armă la doi oameni. Unul moare, unul preia arma”

La ora redactării acestei știri, li se achitaseră de către firmă biletele spre Cluj-Napoca.

Managerul firmei: ”Până acum le plăteam banii înainte de termenul din contracte”

Libertatea l-a contactat pe Ionuț Țepele, managerul de transport al firmei.

Libertatea: Aveți patru șoferi în Danemarca, susțin că n-au fost plătiți?

Până luna trecută, toti angajații noștri își primeau banii mai repede față de ce scria în contract. Din cauza situației cu pandemia de coronavirus, luna asta nu am putut să plăteasc mai devreme…

Ce veți face?

Trebuie să mă înțeleagă și ei pe mine, într-o lună o să achit ce mai e de primit. Pe de altă parte, conform actelor semnate, eu sunt la zi, vă pot pune la dispoziție contractele.

Ce se întâmplă cu mașinile?

Campioanele sunt la bază, în Danemarca, o să plec eu și alți băieți de schimb după ele. Să vedem ce putem face, cu haosul de la granițe, cauzat de pandemie.

Recomandări EXCLUSIV | 7 noi cazuri de coronavirus la „Gerota” descoperite azi-noapte, unul grav. În total fostul șef de poliție a ajuns la 49 de oameni infectați: medici, pacienți și rude

Ionuț Țepele.

Am înțeles că v-a căutat și Ambasada.

Da, și poliția. Am convenit că cea mai bună variantă de repatriere a șoferilor e pe calea aerului.

Salarii mimime, diurne de 70 de euro pe zi

A cui este firma?

A soției mele, eu sunt manager de transport. E un start-up înființat în 2018. Anul trecut, cifra de afaceri a fost în jur de 280.000 de euro. Să sperăm că ne vom ține pe linia de plutire.

Ce salarii au șoferii?

Avem 8 angajați. Indemnizația e minimumul pe economie, dar au diurne de 70 de euro pe zi.

Nu vreau să fiu catalogat un tepar, un om de nimic. Un an nu s-a intârziat la mine. Îmi pare rău că nu am aplicat regula din contracte de la bun început, avansul pe 15 ale lunii și restul de plată pe 30. Ionuț Țepele:

După problemele cu șoferii din Danemarca, pe 12 martie, firma a anunțat noi angajări

Citeşte şi:

Cum și cui se acordă şomaj tehnic. Un milion de români riscă să ajungă în această situație

Un transport de măşti, costume și mănuși de protecţie pentru Italia, blocat pe Aeroportul Cluj

VIDEO. La curățat spațiile verzi din Sectorul 2, fără mănuși și măști. Proprietarul firmei: ”Vă f*te grija de contracte?”

GSP.RO Gigi Becali, ajutor pentru Spitalul Matei Balș: „Fata domnului Adrian Streinu Cercel mi-a cerut ajutorul”. Ce sume de bani a cheltuit pentru dotări

HOROSCOP Horoscop 18 martie 2020. Leii se confruntă cu o zi plină de complicații