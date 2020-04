De Mihai Toma,

Conform articolului 8 (1) din Legea 14/ 2003, legea partidelor politice, un cetățean nu poate face parte, în același timp, din două partide.

Codreanu – care este și finul lui Adrian Oprică, președintele Organizației Municipale PNL Brașov – pretinde că n-a semnat adeziunea de membru PNL și că a fost trecut pe lista vicepreședinților zonali ”fiindcă e asociat de mai mult timp cu partidul”.

Deși era membru UNPR, Codreanu i-a făcut campanie toamna trecută președintelui Iohannis, umăr la umăr cu nașul său și cu primarul George Scripcaru.

Libertatea l-a contactat pe Adrian Codreanu, politicianul care apare drept vicepreședinte zonal PNL Brașov, dar și consilier local în Chichiș, Covasna, în încercarea de a lămuri situația.

Libertatea: Domnule Codreanu, cum de apăreți și în UNPR, și în PNL?

Adrian Codreanu: Ei m-au trecut la PNL, fiindcă eram de mai mult timp în PDL, și, după fuziune, noul PNL ne-a trecut pe toți pe lista de vicepreședinți zonali.

-Cum adică? Așa, pur și simplu?

-Adică vreau să spun nu am semnat adeziunea la PNL, dar sunt asociat ca imagine cu PNL.

În biroul politic local PNL Brașov, Adrian Codreanu este trecut ca vicepreședinte zona Bartolomeu, cartier din orașul de sub Tâmpa.

-Păi nu sunteți și consilier local UNPR la Chichiș, în Covasna?

-Ba da, am câștigat mandatul în 2016, eu am domiciliul în satul Băcel, aparține de comună.

Lista consilierilor locali din comuna Chichiș, Covasna

-Deși erați în UNPR, înțeleg că toamna trecută i-ați făcut campanie electorală lui Klaus Iohannis, alături de primarul Scripcaru și de nașul dvs. Pe 14 septembrie, strângeați semnături pentru candidatura președintelui.

-Da, am fost in stradă, am fost cu foștii colegi cu care fac politică încă din copilărie. Să știți că sunt în politică din clasa a 8-a. Iar în 1997, eram cu APR-ul, care a fuzionat cu PNL-ul…

În campanie electorală pentru Klaus Iohannis, pe 14 septembrie 2019

-Ce zice partidul dumneavoastră, pe listele căruia ați fost ales de covăsnenii din Chichiș? Ce zic cetățenii din comună?

-Ar trebui să-i întrebați pe ei.

”Sunt administrator la hostelul nașului de mai puțin de un an și, oricum, sunt în concediu prenatal”

-În declarația de avere pe 2019, de pe site-ul primăriei Chichiș, nu ați trecut că sunteți administrator la societatea Tâmpa Hostel.

-Pâi eu sunt administrator acolo de mai puțin un an, iar acum sunt în concediu prenatal. Știți, urmează să nască soția. Iar firma e a nașului meu, eu am un contract de prestări servicii, pentru marfă de la supermarket, 1.300 de lei pe lună, plus 700 de lei de motorină.

Ultima declarație de avere a consilierului local UNPR Adrian Codreanu. El încasează indemnizație de consilier, dar n-a trecut poziția de administrator la Tâmpa Hostel.

-Mai mult, declarațiile aferente lui 2018 lipsesc, sunt urcate pe site cele ale unui referent, Ștefan Adrian Codrea.

-Nu cred, dar o să verific și eu.

-Ce afaceri aveți?

-Am o firmă mică, un magazin de cartier. Să știți că eu nu am făcut rău la nimeni, niciodată. Iar cei care mă atacă, cu plângeri pe la Agenția Națională de Integritate, sunt niște frustrați. Se răzbună că n-am intervenit pentru ei la nașul meu pentru a obține un loc pe lista de consilieri.

Libertatea a contactat și UNPR, și PNL Brașov, pentru explicații privind situația lui Codreanu, însă nu a primit nici un răspuns până la ora redactării acestui articol.

Primarul din Chichiș: ”Nu știam situația. Nu prea e prezent la ședințele noastre”

Silviu Tăraș, primar UDMR la Chichiș din 2018, după ce fostul edil, Santa Gyula, a fost declarat incompatibil, nu știa nimic despre situația lui Adrian Codreanu:

„Am discutat și noi, inițial credeam că e vorba de persoane diferite. Nici pe la ședințele de CL nu prea e prezent. Cert e că nu știu cum îi mai poate reprezenta pe oamenii din comună. Și în declarațiile de avere sunt unele inadvertențe, le vom cerceta și vom corecta erorile. Dânsul a câștigat postul de consilier pentru UNPR, care, la un moment dat fuzionase cu PMP. Starea dânsului de incompatibilitate excede competențelor noastre.”

Indemnizația lunară a unui consilier local este de 80 de lei brut.

Nașul, probleme cu un partener de afaceri

Codreanu este administratorul Tâmpa Hostel SRL, cu sediul pe strada Castelului, nr. 60, acolo unde este o proprietate a lui Adrian Oprică, nașul său și președintele Organizației Municipale PNL Brașov. Hostelul se numește Old Downtown.

Anul trecut, în noiembrie, un om de afaceri din Brașov, Cristi Niță, l-a atacat pe Oprică, fostul lui partener, acuzându-l de delapidare, evaziune fiscală, fals și uz de fals, depunând la Parchet și la Antifraudă mai multe plângeri penale.

Pentru lămurirea situației, însuși Ludovic Orban s-a deplasat la Brașov. Oprică a rămas pe poziție în PNL Brașov.

