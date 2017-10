Paul Stănescu, despre întârzierea unui răspuns de la președinte pe nominalizările noilor miniștri:” Oricând se poate găsi un alt candidat”, a spus cel care este propus de coaliția PSD-ALDE să conducă ministerul Dezvoltării Regionale. Președintele Klaus Iohannis este așteptat să anunțe, marți, dacă acceptă sau nu cele trei propuneri de miniştri din cabinetul Tudose. Șeful statului a primit încă de luni demisiile lui Sevil Shhaideh, Rovana Plumb şi Răzvan Cuc, împreună cu propunerile de înlocuire: Paul Stănescu la Ministerul Dezvoltării, Felix Stroe la Transporturi şi Marius Nica la Fonduri Europene.

Întrebat dacă este pregătit PSD-ul să facă o nouă nominalizare dacă vreuna dintre nominalizări va fi respinsă, inclusiv a sa, Paul Stănescu, aflat la Parlament, a răspuns: ”PSD e un partid foarte mare. Sigur că oricând se poate găsi un candidat”.

Stănescu a recunoscut că nu a fost contactat până în prezernt.

”N-am mai fost ministru, am înțeles că nu faci o facultate pentru a fi ministru, deci din punctul ăsta de vedere n-am niciun stres. Așteptăm să vedem ce spune președintele României”.

Paul Stănescu a comentat și informațiile privind dosarul penal în care apare numele său. ”Nu e problema mea. Eu v-am spus punctul meu de vedere. În dosarul ăla puteați fi chemat și dumneavoastră. E o acțiune in rem în care tot ce se spune acolo este vorba despre primăria municipiului Slatina. Eu în acea perioadă am fost președintele Consiliului Județean. Absolut nicio acțiune de acolo nu are legătură cu Consiliul Județean.

Potrivit lui Stănescu, nu i se poate reproșa nimic. ”Eu știu că n-am încălcat legea. Asta șitiu sigur, că n-am încălcat legea. Tot timpul m-am străduit să întreb cât mai multă lume, cât mai mulți oameni care se pricep să nu încalc legea. Nici măcar din greșeală să nu încalc legea”.

EDITORIAL de Claudiu Săftoiu. Mihai Tudose merge la Cotroceni cu „ALDE” Viorel Ilie și încă doi baroni PSD cu probleme. O fi bine, domnule președinte?