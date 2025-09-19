Ce a urmărit Rusia când a trimis dronele în Polonia

În această lupă de interpretare ar trebui înțeleasă și cea mai mare încălcare a spațiului aerian polonez de către drone rusești de la începutul războiului pe scară largă, a explicat, într-un interviu pe Libertatea, analistul ucrainean Pavlo Rad. 

„Având în vedere desfășurarea unui număr foarte limitat de trupe rusești în timpul exercițiilor pe teritoriul Belarusului (aproximativ 2.000-4.000), Moscova a întărit presiunea psihologică prin provocări. În special, este vorba despre cea mai mare încălcare a spațiului aerian polonez de către drone rusești de la începutul războiului pe scară largă, care a stârnit îngrijorarea europenilor. 

Incursiunea dronelor rusești pe teritoriul polonez a avut ca scop testarea reacției NATO, răspândirea fricii și polarizarea europenilor, precum și pregătirea pentru o escaladare ulterioară. Dacă atacul provoacă doar „îngrijorare profundă” și declarații prudente, Moscova interpretează acest lucru ca un semnal verde pentru următoarea mișcare, mai îndrăzneață. Astfel se intensifică războiul hibrid: prin normalizarea treptată a ceea ce este inacceptabil”, explică analistul ucrainean. 

Primăriile și CJ-urile unde se încearcă evitarea dezastrului resurselor umane în urma concedierilor
Recomandări
Primăriile și CJ-urile unde se încearcă evitarea dezastrului resurselor umane în urma concedierilor

Pavlo Rad este analist în cadrul Programului de Studii Ruse și Bieloruse al Consiliului pentru Politică Externă „Ucrainean Prism”. Interesele sale de cercetare includ forțele democratice din Belarus, politica internă și externă a Republicii Belarus și relațiile Belarusului cu Rusia, Ucraina și UE. 

Pavlo Rad este analist în cadrul Programului de Studii Ruse și Bieloruse al Consiliului pentru Politică Externă „Ucrainean Prism”
Pavlo Rad, analist ucrainean

-Libertatea: Cum au evoluat aceste exerciții militare comune între Rusia și Belarus? Există vreo diferență între cele din anii precedenți și cele din prezent?

-Pavlo Rad: În 2009, s-a luat decizia de a organiza exerciții comune regulate între Belarus și Rusia, iar de atunci mișcările de trupe „Union Shield” și „Zapad” au fost desfășurate la fiecare doi ani într-un format operațional strategic. Primele avertismente serioase cu privire la amenințarea reprezentată de astfel de exerciții militare au apărut în 2017, când comandantul suprem al forțelor armate ucrainene de atunci, Viktor Muzhenko, le-a evaluat ca fiind o acoperire pentru obiectivele reale ale Kremlinului.

Această previziune s-a adeverit după exercițiile Zapad-2021, care s-au dovedit a fi de o amploare record (cu participarea a 200.000 de militari din Rusia, Belarus și aliații CSTO). Exercițiile din 2021 au devenit, de fapt, o pregătire pentru invadarea Ucrainei – după exerciții, unele batalioane ale armatei ruse nu au părăsit Belarus, ci au fost staționate lângă granița cu Ucraina. Iar exercițiile militare ulterioare, „Allied Resolve”, formal la o scară mult mai mică, au devenit acoperirea pentru începerea războiului pe scară largă împotriva Ucrainei.

Rusia și Belarus joacă cartea psihologică a armelor nucleare

-Este prima dată când Rusia și Belarus au făcut exerciții cu arme nucleare tactice? Ce au vrut să transmită prin acest gest?

-În primul rând, este important să înțelegem că, în timpul exercițiilor „Zapad-2025”, nu a avut loc utilizarea, ci desfășurarea transportatoarelor de arme nucleare tactice. Cu alte cuvinte, nu s-au efectuat lansări efective de rachete cu focoase nucleare. 

Cazuri similare au avut loc și anul trecut, când, în luna mai, Rusia și Belarus au anunțat o inspecție neprogramată a transportatoarelor de arme nucleare tactice. La acel moment, la fel ca și în acest an, nu s-au efectuat lansări efective, iar exercițiile în sine au purtat amprenta unei operațiuni informaționale și psihologice.

Siegfried Mureșan, europarlamentar: „UE a adoptat cel mai mare pachet de ajutor economic adoptat vreodată pentru Republica Moldova, 1,9 miliarde de euro pentru trei ani”
Recomandări
Siegfried Mureșan, europarlamentar: „UE a adoptat cel mai mare pachet de ajutor economic adoptat vreodată pentru Republica Moldova, 1,9 miliarde de euro pentru trei ani”

În ceea ce privește exercițiile din 2024, merită menționat faptul că Rusia și Belarus au desfășurat mai multe etape de exerciții pentru a exersa utilizarea armelor nucleare tactice. Astfel de exerciții nu sunt unice; ele sunt desfășurate în mod regulat. Ceea ce distinge aceste exerciții de cele anterioare este acoperirea mediatică extinsă și publicarea de imagini video cu echipament militar. 

De exemplu, pe 7 mai 2024, televiziunea de stat din Belarus a încercat să difuzeze imagini care ar fi arătat arme nucleare; însă obiectul prezentat era de fapt un rezervor de combustibil standard. În ansamblu, jucarea cărții amenințării nucleare este o operațiune psihologică clasică a Minskului și Moscovei.

-De ce a ales Rusia ca Belarus să fie locație pentru aceste exerciții militare?

După cum am menționat deja, exercițiile „Zapad” sunt manevre regulate și programate ale armatelor ruse și belaruse, care se desfășoară o dată la patru ani. Chiar înainte de protestele în masă din 2020 și de izolarea politicii externe a Rusiei, Moscova încerca să atragă Belarusul în orbita sa și să limiteze independența Minskului în domeniul apărării. 

După 2020, când Belarus și-a pierdut majoritatea oportunităților de a contrabalansa influența rusă prin cooperarea cu țările occidentale, a devenit și mai evident că regimul Lukașenko era tot mai atras în orbita rusă. 

Semnele acestui fapt puteau fi observate nu numai în facilitarea cooperării sale militare cu Kremlinul, ci, mai ales, în reducerea rolului Belarusului în relațiile de securitate cu Moscova. Exercițiile militare Zapad-2021 nu au făcut decât să confirme că rolul Minskului s-a redus la cel de partener periferic al Rusiei, a cărui importanță era determinată de situația specifică din regiune. 

„Nu există semne că Rusia se pregătește să lanseze acțiuni militare împotriva țărilor europene în viitorul apropiat”

Ce a vrut Putin să transmită Occidentului în acest an prin aceste exerciții militare?

Exercițiile au avut scopul de a menține statele occidentale în stare de alertă și de a crea aparența unor amenințări directe și imediate la adresa flancului estic al NATO. Având în vedere desfășurarea unui număr foarte limitat de trupe rusești în timpul exercițiilor pe teritoriul Belarusului (aproximativ 2.000-4.000), Moscova a întărit presiunea psihologică prin provocări. 

În special, este vorba despre cea mai mare încălcare a spațiului aerian polonez de către drone rusești de la începutul războiului pe scară largă, care a stârnit îngrijorarea europenilor. Incursiunea dronelor rusești pe teritoriul polonez a avut ca scop testarea reacției NATO, răspândirea fricii și polarizarea europenilor, precum și pregătirea pentru o escaladare ulterioară. 

Dacă atacul provoacă doar „îngrijorare profundă” și declarații prudente, Moscova interpretează acest lucru ca un semnal verde pentru următoarea mișcare, mai îndrăzneață. Astfel se intensifică războiul hibrid: prin normalizarea treptată a ceea ce este inacceptabil.

-Se pregătește Rusia într-adevăr pentru un război direct cu Europa?

-În prezent, nu există semne că Rusia se pregătește să lanseze acțiuni militare împotriva țărilor europene în viitorul apropiat, în principal din cauza constrângerilor de resurse și a dificultăților de a desfășura operațiuni ofensive în Ucraina. Cu toate acestea, există indicii că pe termen lung se pregătește un alt război de amploare. 

În special, Rusia dezvoltă activ infrastructura militară în apropierea frontierei cu Finlanda, prin crearea unei garnizoane pentru o brigadă de artilerie, extinderea unei brigăzi la o divizie și formarea unui nou corp de armată. Numărul total al trupelor ruse la frontieră ar putea ajunge la 100.000.

Infrastructura militară este, de asemenea, extinsă și consolidată pe teritoriul Belarusului, în special bazele militare și aerodromurile. Alte semne ale unor pregătiri mai serioase ar putea include deplasarea echipamentelor și personalului rus mai aproape de granițele occidentale ale Rusiei și în Belarus, dezvoltarea infrastructurii defensive, cum ar fi construirea de adăposturi fortificate pentru avioane, instalarea de plase anti-drone peste zonele de parcare și echipamente, înființarea de noi fortificații de apărare aeriană, precum și desfășurarea sistemelor de apărare aeriană propriu-zise.

-Ce mesaj dorește Putin să transmită Ucrainei prin aceste exerciții militare Zapad 2025?

-Aceste exerciții au avut ca scop influențarea țărilor europene, mai degrabă decât a Ucrainei. Ucraina este mult mai obișnuită cu orice fel de exerciții militare în jurul granițelor sale și este mult mai dificil să-i faci pe politicienii ucraineni să creadă în operațiunile psihologice rusești sau să se teamă de amenințările Kremlinului.

Foto: Hepta

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Federația Rusă deține pe teritoriul României 4,8 hectare de teren. Cea mai mică parcelă are doar 15 metri pătrați şi e într-o localitate din Timiş

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„Dacă nu eram fiul lui Ilie Dumitrescu...”. Declarațiile complet bulversante ale lui Toto Dumitrescu, ce putut spune despre tatăl său și numele pe care îl poartă: „Este unul dintre...”. Așa a ieșit la iveală un detaliu neștiut de public până acum
Viva.ro
„Dacă nu eram fiul lui Ilie Dumitrescu...”. Declarațiile complet bulversante ale lui Toto Dumitrescu, ce putut spune despre tatăl său și numele pe care îl poartă: „Este unul dintre...”. Așa a ieșit la iveală un detaliu neștiut de public până acum
S-a aflat ce avere are Mihaela Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner. A ieșit la iveală unde s-a dus tot ce a strâns toată viața lui. Neașteptat ce decizie s-a luat
Unica.ro
S-a aflat ce avere are Mihaela Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner. A ieșit la iveală unde s-a dus tot ce a strâns toată viața lui. Neașteptat ce decizie s-a luat
Momente dificile pentru Alina Pușcaș! Fiica ei, Iris, are probleme de sănătate și a fost operată. Diagnosticul neașteptat primit din partea medicilor: „M-am panicat”
Elle.ro
Momente dificile pentru Alina Pușcaș! Fiica ei, Iris, are probleme de sănătate și a fost operată. Diagnosticul neașteptat primit din partea medicilor: „M-am panicat”
gsp
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
GSP.RO
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
GSP.RO
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
Parteneri
Cine este fosta soție a lui Andrei Hrebenciuc, o frumoasă actriță. Fiul lui Viorel Hrebenciuc, iubitul Dana Budeanu?
Libertateapentrufemei.ro
Cine este fosta soție a lui Andrei Hrebenciuc, o frumoasă actriță. Fiul lui Viorel Hrebenciuc, iubitul Dana Budeanu?
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Surprinsă de paparazzi cum nu a mai fost văzută niciodată. A pierdut lupta cu kilogramele și a fost fotografiată într-o ținută de casă. Tristă, copleșită de griji și oboseală
Avantaje.ro
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Surprinsă de paparazzi cum nu a mai fost văzută niciodată. A pierdut lupta cu kilogramele și a fost fotografiată într-o ținută de casă. Tristă, copleșită de griji și oboseală
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!
Tvmania.ro
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!

Alte știri

Zilele Bucureștiului 2025. Concerte, expoziții și tururi gratuite în weekend
Știri România 16:03
Zilele Bucureștiului 2025. Concerte, expoziții și tururi gratuite în weekend
Închiderea grupurilor pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia ar pune România „în risc de blackout”, spune ministrul Energiei
Știri România 15:16
Închiderea grupurilor pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia ar pune România „în risc de blackout”, spune ministrul Energiei
Parteneri
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. „Ucigașii tăcuți” care te trag în larg
Adevarul.ro
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. „Ucigașii tăcuți” care te trag în larg
Gigi Becali face revoluție la FCSB dacă echipa ratează play-off-ul! Care sunt „greii” cărora li se vor rezilia contractele. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali face revoluție la FCSB dacă echipa ratează play-off-ul! Care sunt „greii” cărora li se vor rezilia contractele. Exclusiv
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Întrebarea care a scos-o din minți pe Oana Radu. Cântăreața a răbufnit: „Nu poți să stai liniștit de focul meu? Vrei să îți zic ceva?”
Stiri Mondene 15:19
Întrebarea care a scos-o din minți pe Oana Radu. Cântăreața a răbufnit: „Nu poți să stai liniștit de focul meu? Vrei să îți zic ceva?”
În ce film va juca Adela Popescu. Actrița revine cu un nou proiect important, după 2 ani de pauză. „M-a sunat într-o zi să-mi spună”
Stiri Mondene 15:00
În ce film va juca Adela Popescu. Actrița revine cu un nou proiect important, după 2 ani de pauză. „M-a sunat într-o zi să-mi spună”
Parteneri
Kate Middleton și Melania Trump, în ținute asortate într-o apariție publică RARĂ! Cum au ales să se îmbrace pentru plimbarea de la Grădinile Frogmore. FOTO
Elle.ro
Kate Middleton și Melania Trump, în ținute asortate într-o apariție publică RARĂ! Cum au ales să se îmbrace pentru plimbarea de la Grădinile Frogmore. FOTO
Melania Trump, confesiune șocantă către Kate Middleton: “Îmi vine să nu mă mai întorc!” Mărturisirea Prințesei a fost făcută publică de un cititor pe buze și momentul s-a viralizat!
Unica.ro
Melania Trump, confesiune șocantă către Kate Middleton: “Îmi vine să nu mă mai întorc!” Mărturisirea Prințesei a fost făcută publică de un cititor pe buze și momentul s-a viralizat!
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Viva.ro
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Parteneri
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
TVMania.ro
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
Cine este bărbatul împuşcat mortal de un prieten. Florin se întorsese în ţară de 5 ani şi avea o fetiţă
ObservatorNews.ro
Cine este bărbatul împuşcat mortal de un prieten. Florin se întorsese în ţară de 5 ani şi avea o fetiţă
Fetița de numai 6 ani a Alinei Pușcaș, operată de o boală neobișnuită pentru vârsta ei. Medicii i-au pus un diagnostic greșit. Care a fost primul simptom care i-a dat de gândit
Libertateapentrufemei.ro
Fetița de numai 6 ani a Alinei Pușcaș, operată de o boală neobișnuită pentru vârsta ei. Medicii i-au pus un diagnostic greșit. Care a fost primul simptom care i-a dat de gândit
Parteneri
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
GSP.ro
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
Florin Marin s-a stins în spital » Fostul fundaș al Stelei și antrenor la Craiova și Dinamo, răpus de o boală cruntă
GSP.ro
Florin Marin s-a stins în spital » Fostul fundaș al Stelei și antrenor la Craiova și Dinamo, răpus de o boală cruntă
Parteneri
Există risc de blackout în România? Răspunul ministrului Energiei
Mediafax.ro
Există risc de blackout în România? Răspunul ministrului Energiei
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Un nou ajutor financiar pentru românii cu venituri mici. Va fi acordat în două tranșe
KanalD.ro
Un nou ajutor financiar pentru românii cu venituri mici. Va fi acordat în două tranșe

Politic

Primăriile și CJ-urile unde se încearcă evitarea dezastrului resurselor umane în urma concedierilor
Analiză
Politică 13:00
Primăriile și CJ-urile unde se încearcă evitarea dezastrului resurselor umane în urma concedierilor
Titus Corlățean spune că în PSD se practică intimidarea și amenințările: „nu m-am afişat, n-am spus, nu m-am văitat, nu mi-am rupt haina de pe mine”
Politică 18 sept.
Titus Corlățean spune că în PSD se practică intimidarea și amenințările: „nu m-am afişat, n-am spus, nu m-am văitat, nu mi-am rupt haina de pe mine”
Parteneri
MI6 recrutează spioni ruși online, printr-un nou portal pe dark web
Spotmedia.ro
MI6 recrutează spioni ruși online, printr-un nou portal pe dark web
Dezvăluiri incendiare din vestiarul Universităţii Craiova: “Este echipa cel mai greu de antrenat din prima ligă!”
Fanatik.ro
Dezvăluiri incendiare din vestiarul Universităţii Craiova: “Este echipa cel mai greu de antrenat din prima ligă!”
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult
Spotmedia.ro
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult