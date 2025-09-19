Ce a urmărit Rusia când a trimis dronele în Polonia

În această lupă de interpretare ar trebui înțeleasă și cea mai mare încălcare a spațiului aerian polonez de către drone rusești de la începutul războiului pe scară largă, a explicat, într-un interviu pe Libertatea, analistul ucrainean Pavlo Rad.

„Având în vedere desfășurarea unui număr foarte limitat de trupe rusești în timpul exercițiilor pe teritoriul Belarusului (aproximativ 2.000-4.000), Moscova a întărit presiunea psihologică prin provocări. În special, este vorba despre cea mai mare încălcare a spațiului aerian polonez de către drone rusești de la începutul războiului pe scară largă, care a stârnit îngrijorarea europenilor.

Incursiunea dronelor rusești pe teritoriul polonez a avut ca scop testarea reacției NATO, răspândirea fricii și polarizarea europenilor, precum și pregătirea pentru o escaladare ulterioară. Dacă atacul provoacă doar „îngrijorare profundă” și declarații prudente, Moscova interpretează acest lucru ca un semnal verde pentru următoarea mișcare, mai îndrăzneață. Astfel se intensifică războiul hibrid: prin normalizarea treptată a ceea ce este inacceptabil”, explică analistul ucrainean.

Pavlo Rad este analist în cadrul Programului de Studii Ruse și Bieloruse al Consiliului pentru Politică Externă „Ucrainean Prism”. Interesele sale de cercetare includ forțele democratice din Belarus, politica internă și externă a Republicii Belarus și relațiile Belarusului cu Rusia, Ucraina și UE.

Pavlo Rad, analist ucrainean

-Libertatea: Cum au evoluat aceste exerciții militare comune între Rusia și Belarus? Există vreo diferență între cele din anii precedenți și cele din prezent?

-Pavlo Rad: În 2009, s-a luat decizia de a organiza exerciții comune regulate între Belarus și Rusia, iar de atunci mișcările de trupe „Union Shield” și „Zapad” au fost desfășurate la fiecare doi ani într-un format operațional strategic. Primele avertismente serioase cu privire la amenințarea reprezentată de astfel de exerciții militare au apărut în 2017, când comandantul suprem al forțelor armate ucrainene de atunci, Viktor Muzhenko, le-a evaluat ca fiind o acoperire pentru obiectivele reale ale Kremlinului.

Această previziune s-a adeverit după exercițiile Zapad-2021, care s-au dovedit a fi de o amploare record (cu participarea a 200.000 de militari din Rusia, Belarus și aliații CSTO). Exercițiile din 2021 au devenit, de fapt, o pregătire pentru invadarea Ucrainei – după exerciții, unele batalioane ale armatei ruse nu au părăsit Belarus, ci au fost staționate lângă granița cu Ucraina. Iar exercițiile militare ulterioare, „Allied Resolve”, formal la o scară mult mai mică, au devenit acoperirea pentru începerea războiului pe scară largă împotriva Ucrainei.

Rusia și Belarus joacă cartea psihologică a armelor nucleare

-Este prima dată când Rusia și Belarus au făcut exerciții cu arme nucleare tactice? Ce au vrut să transmită prin acest gest?

-În primul rând, este important să înțelegem că, în timpul exercițiilor „Zapad-2025”, nu a avut loc utilizarea, ci desfășurarea transportatoarelor de arme nucleare tactice. Cu alte cuvinte, nu s-au efectuat lansări efective de rachete cu focoase nucleare.

Cazuri similare au avut loc și anul trecut, când, în luna mai, Rusia și Belarus au anunțat o inspecție neprogramată a transportatoarelor de arme nucleare tactice. La acel moment, la fel ca și în acest an, nu s-au efectuat lansări efective, iar exercițiile în sine au purtat amprenta unei operațiuni informaționale și psihologice.

În ceea ce privește exercițiile din 2024, merită menționat faptul că Rusia și Belarus au desfășurat mai multe etape de exerciții pentru a exersa utilizarea armelor nucleare tactice. Astfel de exerciții nu sunt unice; ele sunt desfășurate în mod regulat. Ceea ce distinge aceste exerciții de cele anterioare este acoperirea mediatică extinsă și publicarea de imagini video cu echipament militar.

De exemplu, pe 7 mai 2024, televiziunea de stat din Belarus a încercat să difuzeze imagini care ar fi arătat arme nucleare; însă obiectul prezentat era de fapt un rezervor de combustibil standard. În ansamblu, jucarea cărții amenințării nucleare este o operațiune psihologică clasică a Minskului și Moscovei.

-De ce a ales Rusia ca Belarus să fie locație pentru aceste exerciții militare?

După cum am menționat deja, exercițiile „Zapad” sunt manevre regulate și programate ale armatelor ruse și belaruse, care se desfășoară o dată la patru ani. Chiar înainte de protestele în masă din 2020 și de izolarea politicii externe a Rusiei, Moscova încerca să atragă Belarusul în orbita sa și să limiteze independența Minskului în domeniul apărării.

După 2020, când Belarus și-a pierdut majoritatea oportunităților de a contrabalansa influența rusă prin cooperarea cu țările occidentale, a devenit și mai evident că regimul Lukașenko era tot mai atras în orbita rusă.

Semnele acestui fapt puteau fi observate nu numai în facilitarea cooperării sale militare cu Kremlinul, ci, mai ales, în reducerea rolului Belarusului în relațiile de securitate cu Moscova. Exercițiile militare Zapad-2021 nu au făcut decât să confirme că rolul Minskului s-a redus la cel de partener periferic al Rusiei, a cărui importanță era determinată de situația specifică din regiune.

„Nu există semne că Rusia se pregătește să lanseze acțiuni militare împotriva țărilor europene în viitorul apropiat”

Ce a vrut Putin să transmită Occidentului în acest an prin aceste exerciții militare?

Exercițiile au avut scopul de a menține statele occidentale în stare de alertă și de a crea aparența unor amenințări directe și imediate la adresa flancului estic al NATO. Având în vedere desfășurarea unui număr foarte limitat de trupe rusești în timpul exercițiilor pe teritoriul Belarusului (aproximativ 2.000-4.000), Moscova a întărit presiunea psihologică prin provocări.

În special, este vorba despre cea mai mare încălcare a spațiului aerian polonez de către drone rusești de la începutul războiului pe scară largă, care a stârnit îngrijorarea europenilor. Incursiunea dronelor rusești pe teritoriul polonez a avut ca scop testarea reacției NATO, răspândirea fricii și polarizarea europenilor, precum și pregătirea pentru o escaladare ulterioară.

Dacă atacul provoacă doar „îngrijorare profundă” și declarații prudente, Moscova interpretează acest lucru ca un semnal verde pentru următoarea mișcare, mai îndrăzneață. Astfel se intensifică războiul hibrid: prin normalizarea treptată a ceea ce este inacceptabil.

-Se pregătește Rusia într-adevăr pentru un război direct cu Europa?

-În prezent, nu există semne că Rusia se pregătește să lanseze acțiuni militare împotriva țărilor europene în viitorul apropiat, în principal din cauza constrângerilor de resurse și a dificultăților de a desfășura operațiuni ofensive în Ucraina. Cu toate acestea, există indicii că pe termen lung se pregătește un alt război de amploare.

În special, Rusia dezvoltă activ infrastructura militară în apropierea frontierei cu Finlanda, prin crearea unei garnizoane pentru o brigadă de artilerie, extinderea unei brigăzi la o divizie și formarea unui nou corp de armată. Numărul total al trupelor ruse la frontieră ar putea ajunge la 100.000.

Infrastructura militară este, de asemenea, extinsă și consolidată pe teritoriul Belarusului, în special bazele militare și aerodromurile. Alte semne ale unor pregătiri mai serioase ar putea include deplasarea echipamentelor și personalului rus mai aproape de granițele occidentale ale Rusiei și în Belarus, dezvoltarea infrastructurii defensive, cum ar fi construirea de adăposturi fortificate pentru avioane, instalarea de plase anti-drone peste zonele de parcare și echipamente, înființarea de noi fortificații de apărare aeriană, precum și desfășurarea sistemelor de apărare aeriană propriu-zise.

-Ce mesaj dorește Putin să transmită Ucrainei prin aceste exerciții militare Zapad 2025?

-Aceste exerciții au avut ca scop influențarea țărilor europene, mai degrabă decât a Ucrainei. Ucraina este mult mai obișnuită cu orice fel de exerciții militare în jurul granițelor sale și este mult mai dificil să-i faci pe politicienii ucraineni să creadă în operațiunile psihologice rusești sau să se teamă de amenințările Kremlinului.

