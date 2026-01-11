Paznicul care superviza șantierul de la Olimpiada a murit în timpul turei de noapte

Moartea paznicului în timp ce se afla în tura de noapte pe șantierul din Cortina d’Ampezzo a declanșat o anchetă a autorităților. Pietro Zantonini, un bărbat de 55 de ani originar din Brindisi, a decedat în noaptea de 8 ianuarie, în condiții încă necunoscute.

Bărbatul se afla în timpul serviciului, iar temperaturile de afară erau unele extreme, potrivit portalului de știri locale Corriere del Veneto.

Sursa citată mai sus precizează că șantierul nu este administrat de compania Simico, responsabilă de infrastructura olimpică.

Noaptea în care a murit paznicul a fost una extrem de geroasă

Noaptea în care Zantonini și-a pierdut viața a fost una extrem de rece, temperatura în Cortina d’Ampezzo coborând până la -12 grade Celsius. Agentul de pază era angajat al unei firme externe și își desfășura activitatea în aer liber.

Cauzele decesului urmează să fie stabilite printr-o autopsie efectuată de medicul legist Andrea Porzionato, numit de Parchet pentru a investiga circumstanțele tragediei.

Tot pe un șantier din Italia a murit și Octav Stroici, românul care a fost prins sub dărâmăturile turnului medieval Torrei dei Conti din Roma. Bărbatul a stat blocat 11 ore, iar după ce echipajele de salvare l-au scos, inima lui s-a oprit în ambulanță.

Primele reacții ale autorităților din Italia, după moartea paznicului de 55 de ani

Tragedia a stârnit reacții imediate atât din partea comunității locale, cât și a oficialilor. Primarul Gianluca Lorenzi și reprezentanții Simico s-au declarat „profund întristați și tulburați de deces”. Familia lui Zantonini, asistată de avocatul Francesco Dragone din Lecce, a depus o plângere oficială, aducând în atenție condițiile de muncă dificile.

„Nu poate fi trecută cu vederea ca un incident privat sau inevitabil”, au subliniat apropiații.

Parchetul din Belluno a deschis o anchetă, coordonată de procurorul Claudio Fabris, pentru a stabili dacă au existat nereguli sau responsabilități în acest caz. Corpul bărbatului a fost pus sub sechestru pentru investigații suplimentare.

Sindicatele cer clarificări după incidentul petrecut în Italia

Sindicatele au subliniat gravitatea situației, cerând o analiză amănunțită a cazului și îmbunătățirea măsurilor de siguranță la locurile de muncă.

„Singurele lucruri pe care le știm sunt că lucrătorul se afla într-o tură de noapte, în condiții meteorologice extreme, și că – potrivit familiei – și-a exprimat în repetate rânduri îngrijorarea cu privire la condițiile de lucru. Așteptăm rezultatele investigațiilor”, a declarat Roberto Toigo, secretarul general al Uil Veneto, citat de presa italiană.

Sindicatele au reacționat și au atras atenția asupra condițiilor de muncă din Italia și în luna iulie, atunci când un muncitor român, tatăl a doi copii, a murit pe șantierul liniei feroviare de mare viteză Verona – Vicenza.

Familia victimei subliniază că tragedia readuce în discuție problema condițiilor de muncă din șantierele și serviciile legate de evenimentele de mare amploare, precum Jocurile Olimpice.

Solicitarea lor este ca tragedia să nu fie ignorată și să se ia măsuri concrete pentru a preveni astfel de evenimente în viitor. Soția lui Pietro Zantonini a ajuns de urgență la Cortina imediat după primirea veștii, fiind profund afectată de pierderea soțului său.

