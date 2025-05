Dacă George Simion a câștigat detașat primul tur, cu peste 40% dintre voturi în dreptul lui, pe poziția a doua s-a clasat Nicușor Dan, care a avut un procent de aproape 21%, în timp ce locul trei a fost ocupat de Crin Antonescu (puțin peste 20% dintre voturi, în dreptul său).

Dacă multe persoane publice au decis să nu dezvăluie în spațiul public numele candidatului pe care au pus ștampila, Dana Budeanu a recunoscut pe cine a votat, iar fanii i-au scris în privat mai multe mesaje, după ce ea și-a exprimat opinia.

Vedeta l-a votat pe Crin Antonescu

„#cucinpăfin” a fost mesajul pe care Dana Budeanu l-a distribuit în mediul online. Astfel, ea a folosit doar patru cuvinte pentru a recunoaște pe cine a votat: „Cu Crin, pă fin”.

După ce a dezvăluit că l-a votat pe Crin Antonescu, Dana Budeanu a început să posteze pe Instagram, la story, mesajele pe care i le-au dat fanii ei.

„Voiam să vă spun că m-ați inspirat să merg până la capătul lumii să votez”, i-a scris un fan care se afla în Sri Lanka. „Nu am vrut să votez, am crezut că nu am cu cine. M-ați luminat, m-ați motivat”, i-a transmis și o studentă la medicină.

Dana Budeanu a continuat să le arate tuturor ce mesaje primește. „Mergând pe străzile Varșoviei, către clădirea ambasadei, pentru a vota, toate florăriile eaveau ușile deschise. Mirosea a crini regali” și „Dana, mulțumesc pentru ceea ce faci pentru tineri. Să știi că ai o influență în formarea mea ca femeie și îți mulțumesc pentru tot”, au fost alte cuvinte pe care fanii i le-au scris.

Dana Budeanu l-a atacat pe George Simion

În timpul campaniei electorale, Dana Budeanu nu s-a putut abține și l-a atacat pe George Simion, despre care a spus că în ultima perioadă a mers în SUA, pentru a se fotografia.

„Vineri e gata campania electorală. George Simion a zis că săptămâna asta e în țară. Săptămâna asta nu mai există. Mai ai trei zile și de ce n-a fost în campanie în aceste cinci săptămâni? El în aceste cinci săptămâni s-a plimbat numai prin America, să facă poze. Aceasta este strategia pe care probabil i-au impus-o echipele de comunicare. Mă rog, cine se ocupă de comunicarea lui.

Nu este o strategie proastă, pentru că lăsat liber să vorbească, el nu are niciun fel de control. Și atunci, da, îi poate dăuna. Pentru că structurile din spatele AUR s-au chinuit foarte rău, cred eu, în ultimii ani, să îi spele imaginea de maidanez. În momentul în care stai doar pe străzi, din galerie pe străzi, de pe străzi în galerie, este foarte greu… Îl însori, faci copil, îl pui în costum… Dar asta nu se poate realiza în doi ani”, afirma Dana Budeanu în urmă cu aproximativ o săptămână.

