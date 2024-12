Pe urmele banilor lui Bogdan Peșchir, finanțatorul campaniei lui Călin Georgescu. Ce personaje stau în spatele celui care a donat milionul de euro 

Ce se precizează în raportul SRI

Acest lucru este evidențiat și în raportul pe care SRI l-a prezentat în cadrul ședinței CSAT din 28 noiembrie. În documentul respectiv, declasificat miercuri, 4 decembrie, se arată faptul că finanțarea campaniei electorale a candidatului Călin Georgescu a venit, preponderent, din partea unui donator pe TikTok.

Conform documentului, utilizatorul contului de TikTok „bogpr” a realizat mai multe donații către Călin Georgescu, donațiile cumulând aproximativ un milion de euro. Utilizatorul din spatele acestui cont este Bogdan Peșchir.

În cadrul aceluiași document se menționează faptul că promovarea din mediul online a independentului Călin Georgescu s-a realizat prin intermediul unei firme sud-africane denumită FA Agency, care propunea realizarea și distribuirea de videoclipuri electorale nemarcate unor influenceri români, în schimbul sumei de 1.000 de euro. Astfel, potrivit documentului, peste 100 de influenceri au realizat videoclipuri de promovare a candidatului independent Călin Georgescu. Aceste videoclipuri au fost realizate contra cost, deși nu erau marcate ca fiind reclame plătite, și conțineau discursuri similare.

Bogdan Peșchir

Recomandări Ton amenințător al Rusiei legat de acuzațiile de imixtiune în alegerile din România: „Recomandăm presei și politicienilor să nu ne implice”

Firmele la care a lucrat Peșchir ca programator

În documentul desecretizat, se menționează faptul că Peșchir a lucrat înainte ca programator în cadrul unor companii din Brașov, ambele deținute de Gabriel Prodănescu. Libertatea a descoperit că, de fapt, una dintre firme este deținută de soția lui Prodănescu, Ruxandra și de Thomas Albrecht Graf, un om de afaceri german cu domiciliul în Costa Rica.

Gabriel Prodănescu

Astfel, de la Peșchir, informațiile se bifurcă spre două firme, legate între ele prin soții Prodănescu, la care el a lucrat ca IT-ist.

Prima, BITXATM Technology SRL are sediul în Brașov, la aceeași adresă cu firma lui Peșchir, într-o fostă zonă industrială pe care s-au construit mai multe hale.

BITXATM Technology SRL a fost deschisă în 2011 de Ruxandra Nicoleta Adam (viitoarea soție a lui Gabriel Prodănescu) cu denumirea inițială de Mystique Rux SRL. După vreo doi ani, denumirea este schimbată în OCRMO Technology Inc SRL, iar abia în 2017 firma primește actuala denumire, actualul sediu social și încă un asociat: germanul cu domiciliul în Costa Rica, Thomas Albrecht Graf.

Recomandări Miting pro-Europa în Piața Universității din București, cu 3 zile înaintea turului 2 al alegerilor prezidențiale

Ruxandra Nicoleta Adam (viitoarea soție a lui Gabriel Prodănescu)

În 2018, BITXATM Technology a fost subiectul primei fraude cu bitcoin din România, când un anume Sorin Ionuț Niță a fost condamnat pentru operațiuni ilegale cu bitcoin. El a furat de la firma BITXATM Technology SRL 78 de bitcoini, care la vremea respectivă valorau peste 500.000 de euro. Niță a murit subit până să primească sentința definitivă.

Germanul Thomas Graf, implicat în scandalul monedei electronice Pura

Germanul Thomas Graf este foarte activ în domeniul criptomonedelor, deținând și un lanț de ATM-uri la care poți plăti cu bitcoin, dar a fondat mai multe firme în Costa Rica și Malta.

Cea mai importantă afacere pusă la cale de Graf este Avalon Life din Costa Rica prin care germanul a lansat o nouă criptomonedă, denumită Pura și care a atras un val de scandaluri cu acuzații de înșelăciune.

Thomas Graf

Recomandări Un profesor român de la Oxford crede că Rusia va intensifica atacul asupra României: „În următoarele 48-72 de ore suntem într-un pericol cum nu am mai fost niciodată”

Thomas Albrecht Graf și asociații lui au reușit, acum șapte ani, să convingă mai mulți oameni să investească în noua monedă Pura care nu a mai fost lansată nici până în ziua de azi. Plângerile oamenilor care s-au păcălit amintesc și numele lui Bogdan Peșchir și Thomas Graf numindu-i „scammers” – escroci.

Graf este asociat cu mai multe firme și persoane dubioase. În A Bit More Limited din Malta este asociat cu firmele 3-102-720032 SRL, SOLV International LTD (firmă aflată pe lista de sancțiuni ca entitate de interes), Technology Finance International Limited, iar director este John Austin Yavorsky, un cetățean maltezo-american de origini ruse.

Yavorsky mai este asociat cu Thomas Albrecht Graf în firma CRYPTELLIGENT LTD și este cofondator al companiei Landian din Columbia specializată în noi tehnologii metavers. Interesant este că Yavorsky deține, din 2022, funcția de Diplomatic Peace Mediator and Mediator Judge of Peace la Națiunile Unite din Columbia.

John Austin Yavorsky

Gabriel Prodănescu, angajatorul lui Peșchir

Gabriel Prodănescu a avut cu aceeași denumire, BITXATM Technology Limited ca și firma din Brașov deținută de soția sa Ruxandra Nicoleta Prodănescu (fostă Adam) și Thomas Albrecht Graf, o companie în Marea Britanie pe care a dizolvat-o acum doi ani.

Gabriel Prodănescu care, din 1995, este și cetățean sud-african, este angajatorul lui Bogdan Peșchir la care face SRI referire în raportul către CSAT. Firma la care Peșchir a lucrat ca IT-ist se numea Globaya Fintech SRL.

Înființată în 2015, firma s-a numit inițial Fin Paytech Money Transfer SRL și a avut sediul social în Brașov și tot la adresa în care funcționa firma Ruxandrei și a lui Graf. Asociatul lui Prodănescu din Globaya Fintech SRL a fost George Alexandru Barbu (om de afaceri din Brașov implicat în zeci de businessuri alături de persoane cunoscute ca Adrian Ionel Șoneriu de la Primăria Brașov sau Honorius Gabriel Prigoană.

În 2018, Prodănescu a deschis în și Marea Britanie o firmă cu denumire asemănătoare cu aceea din România: Globaya Limited și una la Dubai condusă o perioadă de soția sa, Ruxandra, asociată așa cum am precizat mai sus cu Thomas Graf în BITXATM Technology SRL.

Dar Gabriel Prodănescu a avut de-a lungul timpului mai multe afaceri în care s-a asociat cu persoane dubioase.

În firma Global Promotion Inc SRL, fondată în 2004 și care se ocupa de selecția și plasarea forței de muncă, a fost asociat cu Adrian Cătălin Tincu. Acesta a fost implicat, în 2002, într-o escrocherie în care, împreună cu un cetățean argentinian, promitea acordarea unei săptămâni de vacanță în stațiuni turistice din Spania fraierind statul și oamenii.

Adrian Cătălin Tincu

Tincu, susținător al lui Călin Georgescu pe Facebook, apare și drept cofondator al BITXATM Technology într-o afacere ratată care prevedea, alături de firma unui rus, lansarea a 1.000 de ATM-uri de bitcoin în SUA. Tincu se prezintă acum pe FB drept „Terapeut sistemic, facilitator constelații sistemice și familiale, terapeut IFS, psiholog, formator”.

În Marea Britanie, Gabriel Prodănescu a mai avut o firmă – BCB ATM Limited fondată în 2015 și închisă anul trecut. În această firmă a mai apărut un britanic pe nume Landry Ntahe despre care, în 2017, Daily Mail scria: „șeful uneia dintre cele mai mari firme de bitcoin din Marea Britanie este un criminal condamnat, închis pentru două jafuri în care victimele au fost legate și torturate”. În continuare, ziarul britanic spunea că „Ntahe este acum șef de operațiuni și director de companie al BCB ATM, care deține și operează 19 bancomate bitcoin”.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News