Decizie și sancțiuni în cazul chelnerului din Barcelona

Curtea a revocat o decizie anterioară a unui tribunal penal care îl achitase pe acuzat, după ce Procuratura a depus recurs împotriva hotărârii. În noua sentință, ospătarul a fost condamnat la o interdicție de doi ani pentru desfășurarea oricărei activități în domeniul ospitalității sau al educației și obligat să plătească despăgubiri de 1.000 de euro fiecărei victime.

Incidentul s-a petrecut într-un restaurant din Barcelona, când două femei au cerut un cafea pe terasa localului. Inițial, ospătarul a refuzat să le servească, invocând că „nu este posibil în acel moment”.

Ulterior, acestea au cerut două sucuri de piersici, iar după ce li s-a spus că nu sunt disponibile, au optat pentru sucuri de portocale. Cu toate acestea, ospătarul a continuat să refuze comanda, spunându-le să părăsească localul pe motiv că urmează să înceapă serviciul de prânz.

Mai târziu, femeile au trecut din nou pe lângă restaurant și au observat clienți servind cafea pe terasa localului. Când au cerut explicații, ospătarul le-a răspuns: „Ce frumos este dragostea”.

De asemenea, a adăugat: „V-am văzut, sunt proprietarul localului și eu aleg pe cine servesc”. Ulterior, s-a dovedit că bărbatul era doar ajutor de ospătar.

Impactul asupra victimelor

Conform hotărârii citate de La Vanguardia, ambele femei au suferit simptome de anxietate reactivă și sentimente de angoasă din cauza tratamentului la care au fost supuse. Curtea a considerat că acțiunile ospătarului au constituit o discriminare bazată pe orientarea sexuală a clientelor, încălcând drepturile fundamentale garantate de lege.

Această decizie subliniază importanța respectării drepturilor fundamentale și trimite un mesaj clar împotriva discriminării în spațiile publice și în mediul profesional.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE