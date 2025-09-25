Tribunalul penal din Paris a însoțit condamnarea sa de un ordin de arestare amânat, cu executare provizorie, ceea ce înseamnă că va fi citat în termen de o lună de către parchet, care îi va comunica data încarcerării.

Nicolas Sarkozy face apel: Este grav pentru statul de drept

Un eventual apel al fostului președinte Nicolas Sarkozy nu va suspenda această măsură de siguranță, el fiind găsit vinovat pentru constituirea unui grup infracțional.

Fostul șef de stat a fost, de asemenea, condamnat la plata unei amenzi de 100.000 de euro, precum și la interdicția de a ocupa o funcție publică și de a candida la ea, toate pentru o durată de cinci ani.

Președinta instanței, Nathalie Gavarino, a subliniat că acuzațiile sunt „de o gravitate excepțională”, „capabile să afecteze încrederea cetățenilor”.

Totuși, Nicolas Sarkozy poate depune recurs împotriva încarcerării sale iminente sau poate cere eliberarea condiționată, având în vedere că are 70 de ani.

Deja fostul președinte al Franței a anunțat că va face apel în acest caz și critică verdictul dat joi de instanță.

„Este extrem de grav pentru statul de drept”, a comentat Nicolas Sarkozy.

Ce pedepse au primit apropiații lui Nicolas Sarkozy

Apropiații săi, Claude Guéant și Brice Hortefeux, au fost condamnați la șase ani și, respectiv, doi ani de închisoare.

Pedeapsa lui Brice Hortefeux, 67 de ani, este flexibilă și poate fi executată cu brățară electronică la domiciliu.

Tribunalul nu a emis mandat de arest pentru Claude Guéant, 80 de ani, din cauza stării sale de sănătate, dar l-a obligat la plata unei amenzi de 250.000 de euro.

Cei doi bărbați au fost găsiți vinovați de purtarea unor discuții cu liderii libieni ai lui Muammar Gaddafi în scopul obținerii unei finanțări ascunse pentru campania prezidențială a lui Nicolas Sarkozy din 2007.

Procedura nu a stabilit existența efectivă a unei astfel de finanțări, însă pregătirea ei este suficientă pentru a caracteriza infracțiunea de constituire de grup infracțional.

Potrivit hotărârii judecătorești, Nicolas Sarkozy nu putea să nu știe acest lucru, având în vedere apropierea sa de cei doi colaboratori ai săi și prieteni.

Intermediarul Alexandre Djouhri a fost condamnat la șase ani de închisoare cu mandat de arest, la o amendă de 3 milioane de euro și la 15 ani de interdicție de a conduce o companie, cu executare provizorie.

