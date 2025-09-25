Verdictul a fost pronunțat joi de Tribunalul Corecțional din Paris, iar Sarkozy a fost găsit vinovat de constituirea unui grup infracțional în perioada 2005-2007, dar achitat de acuzațiile de tăinuire de deturnare de fonduri publice și corupție pasivă.

Alți inculpați în dosarul lui Nicolas Sarkozy

Președinta ședinței, Nathalie Gavarino, a explicat că fostul președinte „și-a lăsat colaboratori apropiați (…) să acționeze în vederea obținerii unor susțineri financiare” de la regimul lui Muammar Gaddafi.

Claude Guéant, fostul director de campanie al lui Sarkozy, a fost găsit vinovat de mai multe infracțiuni, inclusiv constituirea unui grup infracțional, corupție pasivă și spălare de bani.

Atât Guéant, cât și Brice Hortefeux, un alt colaborator apropiat, au fost prezenți la ședință.

Ce acuzații i se aduc lui Sarkozy

Nicolas Sarkozy era inculpat pentru patru infracțiuni: corupție pasivă, tăinuire de deturnare de fonduri publice, finanțare ilegală a campaniei și constituirea unui grup infracțional.

Verdictul de joi reprezintă un moment crucial în acest caz complex care a atras atenția publicului francez și internațional.

Decizia instanței aduce clarificări într-un caz care a durat ani de zile și a ridicat întrebări serioase despre finanțarea campaniilor politice în Franța.

Achitarea parțială a lui Sarkozy pentru unele acuzații, dar condamnarea pentru constituirea unui grup infracțional, subliniază complexitatea cazului și provocările în dovedirea unor astfel de acuzații la nivel înalt.

Traseul dosarului în instanță

Pe 30 septembrie 2021, Nicolas Sarkozy a fost condamnat la închisoare pentru finanțarea ilegală a campaniei electorale. În martie, Nicolas Sarkozy fusese condamnat la alți trei ani de închisoare, dintre care unul cu executare, într-un dosar de corupție și trafic de influență.

Fostul președinte a fost acuzat că a cheltuit în jur de 22,5 milioane de euro – de două ori mai mult decât limita admisă de legea franceză – în campania pentru alegerile pierdute în cele din urmă în fața lui Francois Hollande.

În mai 2023, Nicolas Sarkozy, președinte între 16 mai 2007 și 15 mai 2012, a fost pus sub acuzare, împreună cu alţi 12 foşti oficiali, pentru „corupţie pasivă” şi finanţarea ilegală din Libia a campaniei sale electorale din 2007.

Sarkozy i-ar fi lăsat cu bună ştiinţă pe colaboratorii săi apropiaţi şi intermediari să „acţioneze pentru a obţine sau a încerca să obţină” de la regimul condus de Muammar Gaddhafi „sprijin financiar în vederea finanţării campaniei sale electorale din 2007”, în valoare de mai multe milioane de euro.

Fostul şef de stat a negat permanent acuzaţiile din acest dosar, deschis în 2013 şi în care mai sunt acuzaţi, între alţii, foştii miniştri Eric Woerth şi Brice Hortefeux şi fostul său şef de cabinet, Claude Gueant.

În octombrie 2023, Sarkozy a fost pus sub acuzare într-un dosar legat de manipularea martorilor în ancheta privind suspiciunile potrivit cărora campania sa pentru alegerile prezidențiale din 2007 a fost finanțată de regimul lui Muammar Gaddafi.