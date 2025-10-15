Noile reglementări se aplică infractorilor condamnați pentru „crime împotriva integrității sexuale a minorilor” care sunt eligibili pentru eliberare condiționată. Aceștia vor primi injecții de castrare chimică înainte de a fi eliberați.

Procedura va continua și după eliberare, care poate avea loc doar dacă deținuții trec o evaluare a „stării lor mentale”.

Conform unui ordin al Ministerului Sănătății de la Astana, „pentru persoanele condamnate la închisoare pentru comiterea de infracțiuni împotriva integrității sexuale a minorilor, castrarea chimică este administrată cu 6 luni înainte de eliberarea lor”.

Ordinul precizează că administrația închisorii trebuie să înainteze documentele necesare pentru o expertiză psihiatrică cu cel puțin 12 luni înainte de finalul sentinței.

Scopul este de a determina prezența sau absența tulburărilor mentale și a tendințelor spre violență sexuală.

Kazahstanul nu este singura țară care ia astfel de măsuri. În Marea Britanie, guvernul a anunțat planuri de a introduce castrarea chimică voluntară pentru infractorii sexuali. Ministrul justiției Shabana Mahmood a anunțat în mai un program-pilot la scară mică. Luna trecută, ea s-a angajat să extindă schema existentă de la patru închisori din sud-vest la 20 de închisori.

Extinderea va permite accesul a aproximativ 6.400 de infractori sexuali la medicație supresivă chimică, alături de tratament psihologic. Scopul este de a ajuta la schimbarea comportamentului și reducerea infracțiunilor precum violul, ademenirea și agresiunea.

În Kazahstan, pedofilii care au comis viol și agresiune sexuală violentă provocând vătămări grave se confruntă deja cu sentințe de închisoare pe viață. Acest lucru are ca scop prevenirea completă a riscului de recidivă.