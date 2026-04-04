Câteva mii de oameni au venit la Pelerinajul de Florii din București

Pelerinajul de Florii 2026, desfășurat sâmbătă, 4 aprilie, în București, a reunit sute de credincioși din Capitală și județul Ilfov. Evenimentul organizat de Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor a debutat la Catedrala Națională și s-a încheiat la Catedrala Patriarhală, fiind însoțit de măsuri speciale de restricționare a traficului, anunțate anterior de Brigada Rutieră.

Miile de credincioși au început să se adune la Catedrala Națională, acolo unde au primit și ramuri de salcie sfințite.

Manifestările au început la ora 15.00, cu oficierea Slujbei Vecerniei la Catedrala Națională. Ulterior, la ora 16.00, au fost sfințite ramurile de salcie, simbol al biruinței și smereniei, care au fost oferite pelerinilor prezenți.

Care a fost traseul pelerinilor prin București, cu o zi înainte de Florii

La ora 16.15, procesiunea a pornit pe traseul stabilit: Strada Izvor, Paraclisul Catedralei Naționale, Calea 13 Septembrie, Bulevardul Libertății, Piața Constituției, Bulevardul Unirii, Piața Unirii (latura de vest), Crucea brâncovenească și, în cele din urmă, Colina Bucuriei.

Pe parcurs, credincioșii s-au oprit la două puncte principale de rugăciune: Paraclisul Catedralei Naționale și Crucea brâncovenească. La ora 17.45, procesiunea a ajuns la Catedrala Patriarhală, unde pelerinii au fost întâmpinați de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Restricții de trafic au impuse în București cu ocazia Pelerinajului de Florii

Pentru buna desfășurare a evenimentului, autoritățile au instituit măsuri de restricționare dinamică a traficului pe traseul procesiunii. Brigada Rutieră a recomandat conducătorilor auto să urmeze rute alternative, precum Șoseaua Panduri – Bulevardul Tudor Vladimirescu – Șoseaua Viilor și Șoseaua Panduri – Strada Prof. Dr. Iosif Rainer – Bulevardul Eroilor – Bulevardul Eroii Sanitari – Splaiul Independenței.

Polițiștii le-au recomandat șoferilor să circule cu prudență, să respecte semnalele acestora și să evite zonele aglomerate din jurul procesiunii. De asemenea, pietonilor li s-a recomandat să traverseze doar prin locurile special amenajate și să fie atenți la semnalizarea rutieră.