„În Ținutul Secuiesc, în drum spre pelerinajul de la Șumuleu Ciuc. Am vizitat și mormântul lui Balázs Orbán, cel mai mare secui”, a scris, vineri, pe pagina sa de Facebook, preşedintele maghiar Katalin Novak.

Ea a postat şi o fotografie, de la Centrul Memorial Orbán Balázs, de la Băile Seiche, nord-vest de Odorheiu Secuiesc.

Între 1868 şi 1873, Orbán Balázs a publicat cele şase volume ale operei sale de marcă, „Descrierea istorică, arheologică, geografică şi etnografică a Ţinutului Secuiesc”.

În faţa mormântului său a fost aşezat un şir de porţi secuieşti, dintre care prima fusese chiar poarta casei sale. Acolo s-a pozat Katalin Novak

Şi Eduard Novak, ministrul român al sportului, participă la pelerinajul de la Şumuleu Ciuc. El a anunţat că a ajuns pe bicicletă, după ce vineri dimineaţă a plecat din Bucureşti.

„Bucureşti – pelerinajul de la Şumuleu Ciuc, pe bicicletă. Am reuşit, am ajuns la Şumuleu Ciuc! Am pedalat 9 ore şi 37 de minute, am parcurs 265,5 km pentru viitorul sportului şi pentru sportivii paralimpici. Acest obiectiv m-a motivat şi a meritat tot efortul. Mulţumesc pentru susţinere, noapte bună tuturor!”, a scris Novak, vineri seară pe Facebook.

Au venit cu „trenurile de pelerinaj”

Mii de pelerini au venit cu trenurile din Ungaria. Trenul de pelerinaj „Boldogasszony” (Sfânta Fecioară) a pornit la drum joi, cu aproape 900 de pasageri, care au ajuns deja în România,

De asemenea, conform MTI, trenurile de pelerinaj „Székely Gyors” (Trenul Rapid Secuiesc) şi „Csíksomlyó Express“ (Şumuleu Ciuc Express) din Ungaria au pornit la drum pentru a transporta pelerinii la Şumuleu Ciuc.

Korodi Attila, primarul municipiului Miercurea Ciuc, a anunţat că sunt aşteptaţi peste 300.000 de participanţi, a postat pe Facebook imagini cu sosirea pelerinilor călare.

Slujba începe la 12.30

La evenimentul de la Şumuleu-Ciuc participă pelerini din ţară, din Ungaria, dar și din zone mai îndepărtate cum ar fi Australia, Suedia ori SUA, iar din zona Ciuc sunt foarte multe persoane care se deplasează pe jos până în locul în care are loc ceremonialul religios.

Evenimentul a început vineri, la ora 18.00, când a fost oficiată o liturghie de deschidere a pelerinajului în biserica franciscană, toată noaptea pelerinii având posibilitatea să vină să se roage în lăcaşul de cult.

Alaiul festiv, având în frunte Laborumul, steagul sfânt al Şumuleului, a pornit, la ora 10.30, din faţa Bazilicii franciscane şi va parcurge traseul obişnuit până la altarul în aer liber, aflat pe şaua Şumuleu Mare şi Şumuleu Mic, acolo de unde va fi oficiată liturghia festivă de Rusalii.

Slujba începe la ora 12.30 și va fi oficiată de monseniorul dr. Kovács Gergely, arhiepiscopul de Alba Iulia. Predica va fi ţinută de părintele Urban Eric, provincialul franciscanilor din Ardeal.

„Mottoul a fost ales de la Sfântul Francisc de Assisi, care a scris într-o rugăciune: «Te Salut, Stăpână, sfânta regină, sfântă Maică a lui Dumnezeu, Marie, care eşti Fecioară devenită Biserică». În primul rând, pelerinajul este închinat Sfintei Fecioare Maria. Prima dată, acum 456 de ani au venit pelerini aici”, a declarat părintele Timar Sandor Asztrik, rectorul bisericii franciscane din Şumuleu.

500 de jandarmi asigură ordinea

Peste 500 de jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Regele Ferdinand I” Târgu-Mureş, respectiv din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Harghita, vor fi prezenţi la pelerinaj.

Pelerinajul Rusaliilor catolice de la Şumuleu Ciuc este considerat cel mai mare din Europa Centrală şi de Est şi îşi are originea în urmă cu aproape patru secole şi jumătate.

În centrul pelerinajului se află Fecioara Maria, a cărei statuie a fost sculptată în lemn de tei între anii 1510 şi 1515, fiind cea mai mare statuie făcătoare de minuni din lume (227 de centimetri).

În 1567, după ce au ieşit victorioşi în lupta cu armatele principelui Transilvaniei, Ioan Sigismund, care a încercat să le impună religia unitariană, credincioşii catolici au făcut legământ că în sâmbăta dinaintea Rusaliilor se vor întoarce să îşi exprime recunoştinţa. Şi, an de an, au venit tot mai mulţi, harghitenilor li s-au alăturat alţi credincioşi (reformaţi, unitarieni, chiar şi ortodocşi) de pretutindeni, până când biserica a devenit neîncăpătoare, astfel că liturghia s-a mutat pe Muntele Şumuleu Mic.

Legenda spune că a fost o bătălie sus, pe dealul Harghitei, în care oamenii și-au apărat credinţa lor. Când s-a terminat bătălia, au venit la Şumuleu şi au sărbătorit în biserică. În amintirea acestui eveniment, ţinem în fiecare an, înainte de Rusalii, acest pelerinaj. Oamenii vin să se roage şi să mulţumească Maicii Domnului. părintele Timar Sandor Asztrik:

La 1 iunie 2019, Papa Francisc s-a aflat la Şumuleu Ciuc, unde a transmis credincioşilor că pelerinajul anual aparţine moştenirii Transilvaniei, dar aduce cinstire tradiţiilor româneşti şi ungureşti şi că evenimentele triste din trecut nu pot fi un obstacol pentru convieţuirea fraternă.

Tot atunci, Suveranul Pontif a dăruit Sanctuarului Marian de la Şumuleu Ciuc Tradafirul de aur, pe care l-a aşezat la picioarele statuii făcătoare de minuni a Fecioarei Maria.

Foto: arhivă

