Creșterea spectaculoasă a anuităților

Piața anuităților, considerată până de curând aproape dispărută, a cunoscut o renaștere impresionantă. Helen Morrissey, specialistă în planificare financiară la Hargreaves Lansdown, afirmă că „ratele anuităților au urcat la cele mai ridicate niveluri din ultimii ani, ceea ce le oferă pensionarilor o oportunitate foarte bună de a-și asigura un venit garantat mult mai mare”.

Această creștere este atribuită evoluției randamentelor obligațiunilor guvernamentale, influențate de factori globali precum conflictul dintre SUA și Iran, temerile privind inflația și îngrijorările legate de nivelul datoriilor publice.

Cum funcționează anuitățile?

Anuitățile sunt produse financiare care permit transformarea economiilor pentru pensie într-un venit garantat pe viață. Există opțiuni diferite, inclusiv unele care ajustează venitul în funcție de inflație, dar acestea implică costuri mai mari.

Randamentele obligațiunilor guvernamentale britanice joacă un rol crucial în stabilirea ratelor pentru aceste produse. După criza financiară, ratele au scăzut drastic, însă din 2025 au revenit la cel mai ridicat nivel din ultimii 17 ani, iar în 2026 au atins un nou record, cu randamentele obligațiunilor pe 15 ani la cel mai înalt nivel din ultimele trei decenii.

Venituri mai mari pentru pensionari

Conform Hargreaves Lansdown, o persoană sănătoasă de 65 de ani care investește 100.000 de lire într-o anuitate poate primi acum 8.014 lire anual, pe viață. Spre comparație, în 2021 aceeași investiție aducea doar 4.940 de lire pe an. În acest ritm, suma investită este recuperată în mai puțin de 12 ani și jumătate, o îmbunătățire semnificativă față de cele aproape 20 de ani necesari în urmă cu cinci ani.

Potrivit Oficiului Național de Statistică din Marea Britanie, speranța medie de viață pentru un bărbat de 65 de ani este de aproximativ 21 de ani, iar pentru femei ajunge la 24 de ani. Acest lucru face ca anuitățile să fie o opțiune atractivă pentru mulți pensionari.

Vânzări în creștere

Datele de la Association of British Insurers arată că vânzările de anuități au crescut semnificativ, ajungând la 7,4 miliarde de lire sterline în 2025, față de 5,3 miliarde în 2023. Atracția nu constă doar în veniturile mai mari, ci și în impactul fiscal.

Noile reguli fiscale, ce vor intra în vigoare în aprilie 2027, vor include economiile pentru pensie rămase necheltuite în calculul impozitului pe moștenire. Fostul cancelar Rachel Reeves a anunțat că aceste modificări vor face ca aproximativ 10.500 de proprietăți și averi să devină eligibile pentru plata taxei, iar alte 38.500 ar putea plăti sume mai mari.

Reducerea poverii fiscale

Andrew King, de la Evelyn Partners, explică faptul că interesul pentru anuități a crescut atât datorită ratelor mai bune, cât și ca urmare a dorinței de a minimiza impozitul pe moștenire.

„Vedem o creștere evidentă a interesului pentru anuități, în principal datorită creșterii semnificative a ratelor, dar unii clienți se uită și la posibila lor obligație privind taxa pe moștenire”, spune King.

Pentru pensionarii care au nevoie de venituri regulate, această soluție oferă două beneficii majore: un flux constant de bani și reducerea valorii averii care ar putea fi supusă taxării după deces.

„Anuitățile reduc imediat valoarea averii și transformă un activ potențial mare, adică pensia necheltuită, într-un flux de venituri, în loc să rămână o sumă care ar putea fi puternic impozitată după deces”, explică King.

Creșterea ratelor și beneficiile fiscale fac ca anuitățile să fie din ce în ce mai atractive pentru britanicii care își planifică pensionarea, oferindu-le stabilitate financiară și o modalitate eficientă de a gestiona economiile acumulate pe parcursul vieții.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul care dă orice calcul făcut până acum peste cap! E breaking! Nume-surpriză de premier pe lista scurtă a lui Nicușor Dan! Nimeni nu se aștepta la aceste informații
Viva.ro
Anunțul care dă orice calcul făcut până acum peste cap! E breaking! Nume-surpriză de premier pe lista scurtă a lui Nicușor Dan! Nimeni nu se aștepta la aceste informații
„Nu-mi vine să mai deschid gura despre lucruri groaznice, căci se împlinesc”. Cristian Tudor Popescu, mesaj viral despre eliberarea lui Horațiu Potra și Nicușor Dan. Peste 10.000 de oameni au reacționat deja! Ce a spus gazetarul despre Președintele României
Unica.ro
„Nu-mi vine să mai deschid gura despre lucruri groaznice, căci se împlinesc”. Cristian Tudor Popescu, mesaj viral despre eliberarea lui Horațiu Potra și Nicușor Dan. Peste 10.000 de oameni au reacționat deja! Ce a spus gazetarul despre Președintele României
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
gsp
Petrecere problematică la New York! Vedetele de la US Open, inclusiv Gabriela Ruse, au ajuns în atenția ITIA
GSP.RO
Petrecere problematică la New York! Vedetele de la US Open, inclusiv Gabriela Ruse, au ajuns în atenția ITIA
Adrian Porumboiu l-a distrus pe Istvan Kovacs: „E inexplicabil, uluitor. Cum să dai așa ceva?”
GSP.RO
Adrian Porumboiu l-a distrus pe Istvan Kovacs: „E inexplicabil, uluitor. Cum să dai așa ceva?”
Parteneri
“Nu mă așteptam să mă îndrăgostesc de o femeie”. Celebra actriță și soția ei au sărbătorit 14 ani de căsnicie și cresc 3 copii. Pe ea o știe toată lumea, din serialul de la Prima TV, dar cine e femeia care i-a schimbat viața.
Libertateapentrufemei.ro
“Nu mă așteptam să mă îndrăgostesc de o femeie”. Celebra actriță și soția ei au sărbătorit 14 ani de căsnicie și cresc 3 copii. Pe ea o știe toată lumea, din serialul de la Prima TV, dar cine e femeia care i-a schimbat viața.
ULTIMA ORĂ! DA, e oficial! Vedeta care pleacă de la Vocea României a confirmat, iar acum avem și primele declarații: Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul…"
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! DA, e oficial! Vedeta care pleacă de la Vocea României a confirmat, iar acum avem și primele declarații: Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul…"
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Tvmania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut

Știri România

Parteneri
Mașinile de lux pe care românii de rând nu aveau voie să le conducă. Bolizii secreți ai comunismului
Adevarul.ro
Mașinile de lux pe care românii de rând nu aveau voie să le conducă. Bolizii secreți ai comunismului
Mihai Stoica îl înţeapă pe antrenorul dorit de Gigi Becali în locul lui Marius Baciu: “A spus clar că este incompatibil cu Gigi”
Fanatik.ro
Mihai Stoica îl înţeapă pe antrenorul dorit de Gigi Becali în locul lui Marius Baciu: “A spus clar că este incompatibil cu Gigi”
La Jurilovca, în weekendul 4-5 septembrie 2026, sute de turiști au venit la un festival inexistent după oferte online false
Financiarul.ro
La Jurilovca, în weekendul 4-5 septembrie 2026, sute de turiști au venit la un festival inexistent după oferte online false
Parteneri
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Elle.ro
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
Viva.ro
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”

Monden

Parteneri
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
TVMania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
O comună din România, invadată de turişti după un fakenews cu ChatGPT. Primarul îi roagă să plece acasă
ObservatorNews.ro
O comună din România, invadată de turişti după un fakenews cu ChatGPT. Primarul îi roagă să plece acasă
Sora Ancăi Pandrea, în scaun cu rotile la cimitir. Parcă sunt gemene, nimeni nu a știut cât de bine seamănă. Imaginile durerii din ziua marelui adio. Mulți au uitat-o, dar cine e singura vedetă care a venit la înmormântare
Libertateapentrufemei.ro
Sora Ancăi Pandrea, în scaun cu rotile la cimitir. Parcă sunt gemene, nimeni nu a știut cât de bine seamănă. Imaginile durerii din ziua marelui adio. Mulți au uitat-o, dar cine e singura vedetă care a venit la înmormântare
Parteneri
Martor la episodul ȘOCANT din vestiarul FCSB: „I-a dat un pumn lui Tănase! N-am fost de acord cu ce s-a întâmplat după”
GSP.ro
Martor la episodul ȘOCANT din vestiarul FCSB: „I-a dat un pumn lui Tănase! N-am fost de acord cu ce s-a întâmplat după”
Suma imensă primită de Denis Drăguș pentru a rezilia cu Trabzonspor
GSP.ro
Suma imensă primită de Denis Drăguș pentru a rezilia cu Trabzonspor
Parteneri
NEWS ALERT. A fost CUTREMUR ÎN ROMÂNIA la primele ore ale dimineții! L-ai simțit?!
Mediafax.ro
NEWS ALERT. A fost CUTREMUR ÎN ROMÂNIA la primele ore ale dimineții! L-ai simțit?!
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
StirileKanalD.ro
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
Anda este adolescenta din Gorj care a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital! Fata de 14 ani a fost adusă în stare gravă, în urma unor complicații
Wowbiz.ro
Anda este adolescenta din Gorj care a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital! Fata de 14 ani a fost adusă în stare gravă, în urma unor complicații
Promo
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Advertorial
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare
Cum să te tunzi după 50 de ani pentru a arăta mai tânără. 3 tunsori care îți șterg 10 ani de pe chip
Redactia.ro
Cum să te tunzi după 50 de ani pentru a arăta mai tânără. 3 tunsori care îți șterg 10 ani de pe chip
O tânără însărcinată în 15 săptămâni și-a pierdut viața după ce și-a prins părul într-un kart. Cum s-a petrecut tragedia
KanalD.ro
O tânără însărcinată în 15 săptămâni și-a pierdut viața după ce și-a prins părul într-un kart. Cum s-a petrecut tragedia

Politic

Parteneri
Noile reguli fiscale îi întorc pe ieșeni de la ghișeele Înmatriculări. Ce trebuie verificat înainte de vânzarea, cumpărarea sau radierea unei mașini
ZiaruldeIasi.ro
Noile reguli fiscale îi întorc pe ieșeni de la ghișeele Înmatriculări. Ce trebuie verificat înainte de vânzarea, cumpărarea sau radierea unei mașini
Ruptură Marius Şumudică – Denis Drăguş, după ce atacantul a ales FCSB: „Relaţia noastră nu mai este ca înainte! Fiecare cu treaba lui”
Fanatik.ro
Ruptură Marius Şumudică – Denis Drăguş, după ce atacantul a ales FCSB: „Relaţia noastră nu mai este ca înainte! Fiecare cu treaba lui”
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă
Spotmedia.ro
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă