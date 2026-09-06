Creșterea spectaculoasă a anuităților

Piața anuităților, considerată până de curând aproape dispărută, a cunoscut o renaștere impresionantă. Helen Morrissey, specialistă în planificare financiară la Hargreaves Lansdown, afirmă că „ratele anuităților au urcat la cele mai ridicate niveluri din ultimii ani, ceea ce le oferă pensionarilor o oportunitate foarte bună de a-și asigura un venit garantat mult mai mare”.

Această creștere este atribuită evoluției randamentelor obligațiunilor guvernamentale, influențate de factori globali precum conflictul dintre SUA și Iran, temerile privind inflația și îngrijorările legate de nivelul datoriilor publice.

Cum funcționează anuitățile?

Anuitățile sunt produse financiare care permit transformarea economiilor pentru pensie într-un venit garantat pe viață. Există opțiuni diferite, inclusiv unele care ajustează venitul în funcție de inflație, dar acestea implică costuri mai mari.

Randamentele obligațiunilor guvernamentale britanice joacă un rol crucial în stabilirea ratelor pentru aceste produse. După criza financiară, ratele au scăzut drastic, însă din 2025 au revenit la cel mai ridicat nivel din ultimii 17 ani, iar în 2026 au atins un nou record, cu randamentele obligațiunilor pe 15 ani la cel mai înalt nivel din ultimele trei decenii.

Venituri mai mari pentru pensionari

Conform Hargreaves Lansdown, o persoană sănătoasă de 65 de ani care investește 100.000 de lire într-o anuitate poate primi acum 8.014 lire anual, pe viață. Spre comparație, în 2021 aceeași investiție aducea doar 4.940 de lire pe an. În acest ritm, suma investită este recuperată în mai puțin de 12 ani și jumătate, o îmbunătățire semnificativă față de cele aproape 20 de ani necesari în urmă cu cinci ani.

Potrivit Oficiului Național de Statistică din Marea Britanie, speranța medie de viață pentru un bărbat de 65 de ani este de aproximativ 21 de ani, iar pentru femei ajunge la 24 de ani. Acest lucru face ca anuitățile să fie o opțiune atractivă pentru mulți pensionari.

Vânzări în creștere

Datele de la Association of British Insurers arată că vânzările de anuități au crescut semnificativ, ajungând la 7,4 miliarde de lire sterline în 2025, față de 5,3 miliarde în 2023. Atracția nu constă doar în veniturile mai mari, ci și în impactul fiscal.

Noile reguli fiscale, ce vor intra în vigoare în aprilie 2027, vor include economiile pentru pensie rămase necheltuite în calculul impozitului pe moștenire. Fostul cancelar Rachel Reeves a anunțat că aceste modificări vor face ca aproximativ 10.500 de proprietăți și averi să devină eligibile pentru plata taxei, iar alte 38.500 ar putea plăti sume mai mari.

Reducerea poverii fiscale

Andrew King, de la Evelyn Partners, explică faptul că interesul pentru anuități a crescut atât datorită ratelor mai bune, cât și ca urmare a dorinței de a minimiza impozitul pe moștenire.

„Vedem o creștere evidentă a interesului pentru anuități, în principal datorită creșterii semnificative a ratelor, dar unii clienți se uită și la posibila lor obligație privind taxa pe moștenire”, spune King.

Pentru pensionarii care au nevoie de venituri regulate, această soluție oferă două beneficii majore: un flux constant de bani și reducerea valorii averii care ar putea fi supusă taxării după deces.

„Anuitățile reduc imediat valoarea averii și transformă un activ potențial mare, adică pensia necheltuită, într-un flux de venituri, în loc să rămână o sumă care ar putea fi puternic impozitată după deces”, explică King.

Creșterea ratelor și beneficiile fiscale fac ca anuitățile să fie din ce în ce mai atractive pentru britanicii care își planifică pensionarea, oferindu-le stabilitate financiară și o modalitate eficientă de a gestiona economiile acumulate pe parcursul vieții.

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