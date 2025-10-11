Femeia a ajuns la spital cu dureri abdominale acute

Incidentul a avut loc la începutul lunii septembrie, când femeia, identificată doar cu numele de familie Zhang, a fost internată într-un spital din Hangzhou, provincia Zhejiang, din cauza unor dureri abdominale severe.

„Mama mea a mâncat opt broaște vii. Acum durerea ascuțită o împiedică să meargă”, a declarat fiul ei medicului.

Zhang suferea de mult timp de o hernie de disc și a auzit că înghițirea broaștelor vii ar putea ameliora durerile de spate. Crezând în această teorie, bunica și-a rugat familia să prindă câteva broaște vii pentru ea, fără a le dezvălui intențiile sale.

După ce familia a colectat broaștele, toate mai mici decât palma unui adult, Zhang nu le-a gătit, ci le-a înghițit vii. În prima zi, a consumat trei broaște, iar în ziua următoare, încă cinci.

La început, a simțit un oarecare disconfort la stomac, dar durerea s-a intensificat în zilele următoare. Abia atunci Zhang și-a dezvăluit experiența familiei sale.

La Spitalul Universitar Zhejiang Nr. 1 din Hangzhou, medicii au efectuat un examen fizic și au exclus posibilitatea unui tumori, dar au descoperit o creștere dramatică a celulelor oxifile, un indicator al unor boli precum infecțiile parazitare și tulburările de sânge. Testele ulterioare au confirmat prezența paraziților în organismul lui Zhang.

„Înghițirea broaștelor a deteriorat sistemul digestiv al pacientei și a dus la prezența unor paraziți în corpul său, inclusiv sparganum”, a declarat un medic al spitalului pentru presă. Zhang a fost externată după două săptămâni de tratament.

Potrivit lui Wu Zhongwen, un medic senior de la spitalul din Hangzhou, cazuri similare cu cel al lui Zhang nu sunt rare.

Leacurile băbești, tot mai populare în China, dar nocive

„Am primit mai mulți pacienți similari în ultimii ani. Pe lângă înghițirea broaștelor, unii indivizi consumă fiere de șarpe sau pește crud, sau aplică pielea broaștei pe piele”, a spus Wu.

Majoritatea acestor pacienți sunt vârstnici care comunică puțin cu familiile lor despre problemele de sănătate. Ei caută tratament medical doar atunci când situația devine gravă, a explicat Wu.

„De exemplu, aplicarea pielii de broască pe corp este considerată un remediu pentru bolile de piele. Totuși, nu există dovezi care să susțină această metodă. Dimpotrivă, poate permite pătrunderea paraziților în corp, cauzând probleme grave de sănătate, precum infecții intracraniene sau pierderea vederii”, a mai declarat medicul.

Remedii neobișnuite și neștiințifice circulă pe scară largă pe rețelele sociale din China. De exemplu, o fetiță de șase luni din provincia Zhejiang a fost diagnosticată cu intoxicație cu plumb, după ce mama ei a folosit frecvent o metodă învățată de pe internet, care presupunea înmuierea mâinii în lichid cu acetat de plumb pentru a trata eczema. Medicii au explicat că plumbul rezidual a pătruns în pielea copilului, cauzând intoxicația.

