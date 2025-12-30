Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Walter Williams a fost declarat decedat în mod eronat după ce medicii nu i-au mai detectat semne vitale. Cazul său a captat atenția lumii când acesta s-a trezit într-un sac mortuar chiar înainte de a fi îmbălsămat într-o casă funerară din Mississippi.

Pe 27 februarie 2014, Williams a ajuns la un centru de îngrijire paliativă din cauza insuficienței cardiace congestive. În aceeași seară, în jurul orei 21.00, medicii și personalul centrului au constatat lipsa pulsului și au declarat decesul.

Trupul său a fost transportat la Porter and Sons Funeral Home pentru a fi pregătit de înmormântare. În momentul în care angajații casei funerare se pregăteau să înceapă procesul de îmbălsămare, Walter și-a mișcat picioarele, „ca un nou-născut”, și a început să respire.

Dexter Howard, ofițer de poliție judiciară (coroner) din Holmes County, a declarat că „l-am dus în camera de îmbălsămare și am observat că picioarele lui au început să se miște, ca și cum ar fi dat din ele. De asemenea, a început să respire puțin.

Fiecare caz pe care îl gestionez este o experiență de învățare. Din cazul lui Walter Williams am învățat că miracolele pot să se întâmple.

Familia lui Walter a fost șocată de vestea că acesta era încă în viață. Nepotul său, Eddie Hester, a povestit: „Stăteam acolo și îi vedeam cum îl puneau în sacul mortuar și îl închideau. A fost la ora 22.30, iar la 2.30 m-a sunat vărul meu și mi-a spus «Nu încă». Am întrebat ce vrea să spună prin iar el a răspuns: «Tatăl este încă aici»”.

Walter a fost dus de urgență la spital, unde medicii au sugerat că o combinație de medicamente sau o defecțiune a pacemakerului său ar fi putut cauza dispariția semnelor vitale. Walter a revenit la viață pentru încă două săptămâni, timp pe care familia sa l-a descris drept „un miracol”.

Nepotul Eddie: „M-am bucurat de fiecare minut, la fel a făcut și familia mea”.

Din păcate, pe 14 martie 2014, la ora 4.15, Walter Williams, a murit acasă, în Lexington, Mississippi, din cauze naturale.

