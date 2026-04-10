Pe Valea Prahovei, în zone turistice precum Predeal sau Bran-Moieciu, sute de unități de cazare sunt încă disponibile. Un portal dedicat ofertelor turistice indică peste 600 de vile și cabane libere pentru acest weekend. De asemenea, rețelele sociale sunt pline de anunțuri de închiriere, majoritatea pentru grupuri de 10-12 persoane sau pentru familii mai numeroase.

Prețurile variază de la sub 100 de lei de persoană pe noapte, unele cabane oferind facilități precum ciubăr, jacuzzi sau chiar piscină încălzită. În funcție de preferințele turiștilor, unele unități includ și servicii de masă. „Clienții vin mai greu anul acesta, iar noi așteptăm până în ultimul moment să completăm rezervările”, spune un antreprenor local.

Hotelurile din Prahova și Brașov au pregătit, ca de obicei, pachete speciale pentru Paști, incluzând mese festive cu preparate tradiționale, programe de divertisment live și activități pentru copii. Cu toate acestea, la începutul weekendului de Paști, multe camere sunt încă disponibile. Prețurile pentru un astfel de pachet pornesc de la peste 4.000 de lei pentru doi adulți, cu trei nopți de cazare și diverse facilități incluse. „Costurile sunt mari, dar reflectă realitatea din România, cu prețuri ridicate la energie și materii prime”, explică un hotelier.

În acest context, proprietarii de unități de cazare se confruntă cu dificultăți în a atrage turiști, într-o competiție tot mai acerbă cu destinațiile din Bulgaria și Ungaria, unde prețurile rămân mai accesibile. Această tendință ridică semne de întrebare cu privire la viitorul turismului autohton în perioadele de vârf.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE