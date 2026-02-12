Pentagonul le transmite europenilor să devină „parteneri pragmatici”

Prezent joi la o reuniune cu miniștrii Apărării din NATO, la Bruxelles, Elbridge Colby a încercat să reasigure aliaţii europeni cu mesajul că există „o bază foarte solidă pentru a lucra împreună”, pentru că ţările europene au convenit să conducă apărarea convenţională a continentului lor.

„Acum este momentul să mergem împreună mai departe, să fim pragmatici”, a declarat el, solicitând o alianţă „bazată mai degrabă pe parteneriat decât pe dependenţă şi o revenire la ceea ce NATO şi-a propus iniţial”.

Ca semn al schimbării echilibrului în cadrul alianţei, NATO a anunţat săptămâna aceasta că Statele Unite va preda unor ofițeri europeni două dintre principalele sale posturi de comandă: cel din Napoli (Italia) şi cel din Norfolk (statul american Virginia).

Mark Rutte spune că aliații cheltuie deja mai mult pentru apărare

La începutul reuniunii de joi, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a apreciat că aliaţii europeni îşi asumă mai multe responsabilităţi. „Observăm deja o creştere semnificativă a cheltuielilor aliaţilor pentru apărare. Investiţiile au crescut cu zeci de miliarde”, a subliniat şeful NATO.

Elbridge Colby, numărul trei de la Pentagon, l-a înlocuit la reuniunea de joi pe secretarul american al apărării Pete Hegseth. Este pentru a doua oară consecutiv când un oficial de rang înalt din cadrul administraţiei Trump lipseşte de la o reuniune NATO, după ce secretarul de stat Marco Rubio nu a participat la o reuniune cu omologii săi europeni în decembrie anul trecut.

Politicile și declarațiile lui Donald Trump stârnesc îngrijorări în cadrul NATO

Aceste absenţe şi tensiunile repetate între preşedintele american Donald Trump şi unele ţări europene – cel mai recent în legătură cu Groenlanda – stârnesc îngrijorări cu privire la angajamentul actualei administrații de la Washington D.C. faţă de NATO, care de zeci de ani constituie fundamentul apărării Americii de Nord și a Europei.

Donald Trump a cerut în repetate rânduri aliaților europeni din NATO să îşi mărească cheltuielile militare şi să îşi asume mai multe responsabilități pentru propria securitate, reducând dependenţa de Statele Unite. Ca urmare a acestor presiuni și a temerilor privind dezangajarea Statelor Unite sub administrația Trump, țările membre NATO au convenit anul trecut să își ridice cheltuielile de apărare la 5% din PIB.

Elbridge Colby a captat atenția asupra sa după ce presa a aflat despre retragerea unor trupe americane din Europa, inclusiv din România. Mulţi au spus că anume el este în spatele acestei decizii, în conformitate cu politica administraţiei Trump, care încearcă să transfere resursele de apărare ale Statelor Unite în zona Indo-Pacific pentru a spori descurajarea şi a reduce riscurile unui conflict cu China în legătură cu Taiwan.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE