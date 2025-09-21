Lux la ultimul etaj, cu vedere spre mare și oraș

Construit în 2019, apartamentul are o suprafață totală de 512 metri pătrați, dintre care 309 utili. Cele trei terase însumează 150 de metri pătrați și oferă perspective diferite: două dintre ele spre mare și una spre oraș.

Interiorul este generos: patru camere, patru băi și o bucătărie, completate de ferestre mari care lasă lumina naturală să inunde spațiul. La acestea se adaugă două locuri de parcare, un detaliu esențial în zona centrală.

Poziționat la ultimul nivel, apartamentul oferă intimitate totală, fără vecini deasupra, și acces rapid către plajă, port și centrul vechi al orașului.

De trei ori mai scump decât următorul

Prețul de 2,2 milioane de euro plasează acest penthouse mult peste nivelul pieței locale. Următorul cel mai scump apartament de acest tip din Constanța este listat la 750.000 de euro, aproape de trei ori mai puțin.

Listată cu un comision de 2%, proprietatea se adresează celor care caută nu doar o locuință, ci un stil de viață exclusivist, cu panorama Mării Negre la fereastră.

