Scăderea vine după ce producătorul de băuturi și snacks-uri a primit o avalanșă de e-mailuri și mesaje vocale de la cumpărători care se plângeau că prețurile ridicate.

„Consumatorii ne-au spus că au nevoie de mai multă valoare”, a declarat Rachel Ferdinando, director executiv al diviziei alimentare a PepsiCo din SUA.

Reducerea se va aplica însă doar în Statele Unite, conform anunțurilor oficialilor companiei.

Scăderea gramajelor

Dar scumpirile nu au avut loc doar în SUA. Libertatea a documentat în ultimii ani cum prețurile produselor alimentare au urcat accelerat, iar în multe cazuri producătorii au scăzut gramajele.

În cazul Pepsi, o sticlă de suc de 2 litri era 5 lei înainte de pandemie, iar acum este 9-10 lei.

Ziarul a găsit că Pepsi a scăzut cantitatea la sticla de 1,5 litri la 1,25 litri, aceasta din urmă costând acum 8 lei.

Nemulțumirea consumatorilor

Prețurile mari la alimente au devenit un motiv de nemulțumire în rândul consumatorilor. În urma pandemiei de Covid-19, companiile alimentare au crescut constant prețurile la o serie de produse.

Rafturile cu snacks-uri au fost o țintă specială pentru marii producători de alimente, care au mizat pe faptul că consumatorii vor rămâne fideli mărcilor lor.

Pentru a economisi bani, mulți cumpărători au trecut la achiziționarea de produse mai ieftine, sub marcă proprie sau sub marca magazinului.

Conducerea PepsiCo a declarat că prețurile snack-urilor sale au crescut odată cu creșterea inflației generale și a costurilor de producție. Însă, de atunci, creșterea vânzărilor a încetinit.

Cine e de vină pentru preț: producătorul sau retailerul?

Prețurile sunt stabilite de comercianții cu amănuntul, nu de PepsiCo. Cu toate acestea, compania face sugestii, pe care directorii executivi se așteaptă ca comercianții cu amănuntul să le urmeze pentru a ajunge la consumatorii cu bugete limitate.

Conform modificărilor sugerate, prețul unei pungi de 8 uncii de chipsuri clasice Lay’s, adică 225 grame, ar putea scădea de la 4,99 dolari la 4,29 dolari.

Prețul de vânzare cu amănuntul sugerat pentru o pungă de aproximativ 9,25 uncii de Doritos, adică 260 de grame, ar scădea cu aproximativ 80 de cenți, la 5,49 dolari.

Noile ambalaje vor promova faptul că snack-urile au aceeași dimensiune, dar la un preț mai mic.

Acționarii, nemulțumiți de scăderea vânzărilor

Măsurile vin după ce PepsiCo a încheiat în decembrie un acord cu fondul Elliott Investment Management, în cadrul căruia s-a angajat să îmbunătățească performanța diviziei sale alimentare.

Compania a declarat că reducerea prețurilor este doar o parte a strategiei de accelerare a creșterii. PepsiCo a relansat recent marca Lay’s fără coloranți și arome artificiale.

Oficialii Pepsi au spus că societatea poate ajusta prețurile și finanța inițiativele de reducere a prețurilor prin identificarea de economii de costuri în cadrul companiei.

PepsiCo a închis trei fabrici și mai multe linii de produse.

Alte companii din sectorul alimentar au redus prețurile în încercarea de a recâștiga consumatorii.

Și alții au probleme

General Mills a redus anul trecut prețurile la aproximativ două treimi din produsele alimentare din America de Nord, inclusiv produse precum aluatul refrigerat Pillsbury, gustările din fructe și supa Progresso.

Compania a declarat în decembrie că prețurile mai mici contribuiau la creșterea vânzărilor, deși afectau și profitabilitatea.

Analistul Rob Moskow de la TD Cowen a declarat că reducerile de prețuri nu au reușit până acum să stabilizeze complet scăderea volumului vânzărilor la marile companii alimentare.

„Consolare slabă”

Prețurile rămân în continuare prea mari, a spus el, chiar dacă anul trecut companiile s-au abținut să transfere toate costurile mai mari pentru mărfuri precum cafeaua, cacao, lactatele și carnea de vită.

„Este o consolare slabă pentru un consumator care se luptă de patru ani cu o inflație cumulată exorbitantă și caută o ușurare”, a spus Moskow.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE