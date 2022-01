Un stol de pasari zboara deasupra crucilor din cimitirul Militar Ghencea III, in timpul comemorarii politistului motociclist Bogdan Gigina, decedat in urma cu un an din cauza unui accident petrecut pe strada Stirbei Voda, atunci cand se afla coloana oficiala a ministrului Gabriel Oprea, in Bucuresti, joi, 20 octombrie 2016. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO