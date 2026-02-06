Acest dosar vizează acte de corupție în domeniul imobiliar, administratorul public al Sectorului 5, șefi din Poliția Locală și arhitectul-șef al sectorului fiind suspectați, relatează Digi24.ro.
De asemenea, perchezițiile au loc și în alte locații, iar faptele care sunt cercetate sunt trafic de influență, luare și dare de mită, fals intelectual.
Știre în curs de actualizare!
