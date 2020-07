Procurorii DIICOT Timisoara au efectuat, marti 31 Mai 2016, perchezitii in Vama Stamora-Moravita, in cauza fiind vizati 80 de suspecti sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, contrabanda, complicitate la contrabanda, luare si dare de mita. ADI PICLISAN / MEDIAFAX FOTO