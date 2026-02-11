„Touch-ul cere să iei ochii de la drum”

Jony Ive a vorbit despre acest subiect într-un interviu acordat publicației Autocar, la prezentarea interiorului noului Ferrari Luce, un proiect la care a contribuit și el. Potrivit lui Ive, ecranele tactile centrale sunt „pur și simplu tehnologia greșită pentru majoritatea comenzilor dintr-o mașină”.

Designerul face o comparație directă cu iPhone-ul, produsul care a popularizat interfața touch în toată lumea.

„Am dezvoltat touch-ul pentru iPhone ca să rezolvăm o problemă. Aveam nevoie de o interfață care să poată fi calculator, mașină de scris, cameră foto, fără să fie plină de butoane. Nu aș fi folosit niciodată touch-ul într-o mașină pentru comenzile principale. Nici nu mi-ar fi trecut prin cap, pentru că te obligă să iei privirea de la drum”, a explicat Ive.

„În mașină, siguranța trebuie să fie prima”

Mesajul lui Jony Ive este mai mult un avertisment: în timp ce pe telefon, ecranul touch are sens, la volan, lucrurile stau complet diferit. Orice comandă care cere atenție vizuală suplimentară poate deveni un pericol.

Concentrarea tuturor funcțiilor, inclusiv a celor de bază, într-un ecran de infotainment face utilizarea mai complicată și mai riscantă, mai ales în mers.

Producătorii încep să dea înapoi

Poziția lui Jony Ive nu este singulară. În ultima perioadă, mai mulți constructori auto au început să revină la comenzile fizice pentru funcții importante. Grupuri precum Volkswagen și Skoda au readus butoanele pentru climatizare și alte comenzi esențiale, după ce ani la rând au mutat aproape totul pe ecranul central.

Noul Ferrari Luce va avea totuși un ecran tactil central, dar, spune Ive, acesta a fost gândit astfel încât să poată fi folosit „în mod intuitiv, plăcut și sigur”. În același timp, mașina este echipată și cu butoane fizice pentru funcții importante precum climatizarea și încălzirea scaunelor.

Pentru Ive, ecranele tactile din mașini au devenit, în timp, mai degrabă o modă: „Au fost privite ca un trend, iar apoi au devenit din ce în ce mai mari”, a spus el.

În același timp, China a interzis mânerul ascuns introdus de Tesla pe mașinile electrice, deoarece acesta poate împiedica șoferii să iasă în caz de accident.

