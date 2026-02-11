„Touch-ul cere să iei ochii de la drum”

Jony Ive a vorbit despre acest subiect într-un interviu acordat publicației Autocar, la prezentarea interiorului noului Ferrari Luce, un proiect la care a contribuit și el. Potrivit lui Ive, ecranele tactile centrale sunt „pur și simplu tehnologia greșită pentru majoritatea comenzilor dintr-o mașină”.

Designerul face o comparație directă cu iPhone-ul, produsul care a popularizat interfața touch în toată lumea.

„Am dezvoltat touch-ul pentru iPhone ca să rezolvăm o problemă. Aveam nevoie de o interfață care să poată fi calculator, mașină de scris, cameră foto, fără să fie plină de butoane. Nu aș fi folosit niciodată touch-ul într-o mașină pentru comenzile principale. Nici nu mi-ar fi trecut prin cap, pentru că te obligă să iei privirea de la drum”, a explicat Ive.

„În mașină, siguranța trebuie să fie prima”

Mesajul lui Jony Ive este mai mult un avertisment: în timp ce pe telefon, ecranul touch are sens, la volan, lucrurile stau complet diferit. Orice comandă care cere atenție vizuală suplimentară poate deveni un pericol.

Concentrarea tuturor funcțiilor, inclusiv a celor de bază, într-un ecran de infotainment face utilizarea mai complicată și mai riscantă, mai ales în mers.

Producătorii încep să dea înapoi

Poziția lui Jony Ive nu este singulară. În ultima perioadă, mai mulți constructori auto au început să revină la comenzile fizice pentru funcții importante. Grupuri precum Volkswagen și Skoda au readus butoanele pentru climatizare și alte comenzi esențiale, după ce ani la rând au mutat aproape totul pe ecranul central.

Noul Ferrari Luce va avea totuși un ecran tactil central, dar, spune Ive, acesta a fost gândit astfel încât să poată fi folosit „în mod intuitiv, plăcut și sigur”. În același timp, mașina este echipată și cu butoane fizice pentru funcții importante precum climatizarea și încălzirea scaunelor.

Pentru Ive, ecranele tactile din mașini au devenit, în timp, mai degrabă o modă: „Au fost privite ca un trend, iar apoi au devenit din ce în ce mai mari”, a spus el.

În același timp, China a interzis mânerul ascuns introdus de Tesla pe mașinile electrice, deoarece acesta poate împiedica șoferii să iasă în caz de accident.

Polițistul șpăgar care i-a făcut viața frumoasă după gratii proxenetului Edy Power. Judecătorii care l-au scutit pe agentul-șef de pușcărie: „Principiul umanismului în dreptul penal"
Analiză
Știri România 07:00
Polițistul șpăgar care i-a făcut viața frumoasă după gratii proxenetului Edy Power. Judecătorii care l-au scutit pe agentul-șef de pușcărie: „Principiul umanismului în dreptul penal”
Un voluntar ISU a văzut cum un bărbat s-a prăbușit în fața lui, iar intervenția rapidă i-a salvat viața
Știri România 10 feb.
Un voluntar ISU a văzut cum un bărbat s-a prăbușit în fața lui, iar intervenția rapidă i-a salvat viața
Alejandro Fernandez, partenerul lui Emil Rengle, anunț după semifinala Eurovision România 2026: „Mă simt acasă aici! Eu sunt Alexandru acum. Da, eu vreau să fiu român"
Exclusiv
Stiri Mondene 10 feb.
Alejandro Fernandez, partenerul lui Emil Rengle, anunț după semifinala Eurovision România 2026: „Mă simt acasă aici! Eu sunt Alexandru acum. Da, eu vreau să fiu român”
După eliminarea de la Survivor România 2026, Călin Donca a făcut dezvăluiri despre perioada petrecută la închisoare. Ce a spus despre polițistul Marian Godină: „Lucrurile ar fi stat diferit"
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 10 feb.
După eliminarea de la Survivor România 2026, Călin Donca a făcut dezvăluiri despre perioada petrecută la închisoare. Ce a spus despre polițistul Marian Godină: „Lucrurile ar fi stat diferit”
Şedinţa de azi a CCR pentru pensiile speciale este incertă după ce Gheorghe Stan, judecătorul propus de PSD, a intrat în concediu, iar Lia Savonea a cerut sesizarea CJUE
Politică 07:16
Şedinţa de azi a CCR pentru pensiile speciale este incertă după ce Gheorghe Stan, judecătorul propus de PSD, a intrat în concediu, iar Lia Savonea a cerut sesizarea CJUE
Curtea de Apel București este așteptată să decidă azi în privința legalității numirii judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc la CCR, după trei amânări
Politică 07:09
Curtea de Apel București este așteptată să decidă azi în privința legalității numirii judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc la CCR, după trei amânări
