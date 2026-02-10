Potrivit Engadget, Ive a prezentat detalii inedite despre acest proiect ambițios, descris drept o combinație de tehnologie avansată și eleganță tactilă.

Ferrari Luce: prima mașină electrică a constructorului italian

După ce Ferrari a introdus hibride precum LaFerrari din 2013, Luce (cunoscut anterior sub numele de Elettrica) marchează intrarea companiei în segmentul complet electric.

În octombrie 2025, Ferrari a dezvăluit structura șasiului și pachetul de baterii, indicând o abordare mai practică și orientată spre familii.

Acum, interiorul proiectat de LoveFrom aduce o nouă dimensiune acestui model.

Bordul complet al lui Ferrari Luce. Foto: Ferrari

LoveFrom: cum s-a ajuns de la tehnologie la design auto

LoveFrom, fondată de Jony Ive în 2019, a fost achiziționată de OpenAI în 2025 pentru 6,5 miliarde de dolari.

Compania, cunoscută pentru proiecte precum pick-up-ul Linn Sondek LP12 evaluat la 60.000 de dolari, și-a adus influența asupra designului Luce.

„Este foarte clar că am vrut să conectăm fizic și visceral utilizatorii la interfață”, a explicat Ive.

Un interior inspirat de era Apple

Designul interior al Luce amintește de produsele iconice create de Ive la Apple, cu forme rotunjite și o simetrie desăvârșită.

Materialele alese includ 40 de componente din sticlă Corning Gorilla Glass, la fel ca ecranele iPhone-urilor, precum și aluminiu anodizat în culori precum gri, gri închis și aur roz.

Ceasul de bord de pe Ferrari Luce. Foto: Ferrari

Un element remarcabil este cheia cu un panou galben iluminat cu E Ink, care transferă lumina către schimbătorul de viteze din sticlă, simbolizând „transferul de viață”.

Alte detalii tactile includ comutatoare robuste, ventilații cu un mecanism precis și controlul ștergătoarelor de parbriz cu un cadran amplasat pe volan.

Au fost folosite ecrane OLED, care au o funcționalitate unică

Tabloul de bord folosește două ecrane OLED suprapuse, cu un ac fizic care imită un turometru. Afișajele se modifică în funcție de modul de condus selectat.

De asemenea, consola centrală include un ecran OLED de 10,12 inci, perforat, pentru a permite accesul la comutatoare și un buton de volum din sticlă.

Consola centrala de pe Ferrari Luce. Foto: Ferrari

Un alt detaliu distinctiv este ceasul din colțul din dreapta sus al consolei, care se transformă într-un cronometru sau o busolă, în funcție de setare.

Întreaga consolă poate fi ajustată manual cu ajutorul unui mâner amplasat dedesubt.

O colaborare apreciată de Ferrari

Ive a lăudat colaborarea cu Ferrari și CEO-ul Benedetto Vigna, descriindu-l drept „un inginer uimitor” și subliniind interesul acestuia pentru învățare și inovație.

„La finalul unui proiect, există două produse: ceea ce ai realizat și ceea ce ai învățat. Și sincer, am învățat atât de multe”, a mai declarat Ive.

Volanul și bordul de pe Ferrari Luce. Foto: Ferrari

Totuși, Ive a recunoscut provocările lucrului într-un domeniu extrem de reglementat precum industria auto: „Este foarte dificil. Înțelegi de ce siguranța este importantă, dar unele reguli sunt frustrante”.

Când va avea loc lansarea modelului electric Ferrari Luce

Rămâne, desigur, de văzut dacă acest model va atrage clienți noi pentru Ferrari. Potrivit CEO-ului Ferrari, dezvăluirea completă a modelului Luce, inclusiv prețul și designul exterior, este programată pentru mai 2026.

Cu toate acestea, Marc Newson, cofondator LoveFrom, a subliniat pasiunea pentru design auto pe care o împărtășește cu Ive: „Jony și cu mine împărtășim un interes profund pentru vehicule. Aș spune că este un hobby pentru amândoi”.

Experiența tactilă și detaliile elaborate ale Luce promit să îmbine tradiția Ferrari cu inovația din tehnologie.

