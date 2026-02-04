Detaliul „invizibil” care poate deveni o capcană

Potrivit The Guardian, autoritățile chineze spun că acest tip de mânere, deși reduce ușor rezistența la aer, poate deveni inutilizabil atunci când mașina rămâne fără curent după un impact.

Conform reglementărilor anunțate de Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației, toate mașinile vândute în China vor trebui să aibă un sistem de deblocare mecanică, funcțional atât la interior, cât și la exterior, care să fie ușor de identificat în situații de urgență.

Regula va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. Modelele deja aprobate vor avea o perioadă de tranziție de până la doi ani pentru a-și modifica designul.

Uși blocate, oameni prinși în interior: accidentele au schimbat regulile

Mânerele retractabile sunt integrate în portieră și funcționează electric. Dacă alimentarea este întreruptă după un accident, ușile pot rămâne complet blocate. Autoritățile chineze spun că, în mai multe accidente grave, salvatorii nu au reușit să deschidă ușile pentru a scoate victimele la timp.

Un caz care a atras atenția internațională a avut loc în octombrie 2025, la Chengdu. Un sedan electric SU7 al companiei Xiaomi a luat foc după un impact, iar martorii nu au reușit să deschidă ușile pentru a-l salva pe șofer.

Un alt caz este analizat în SUA, unde Tesla este dată în judecată după un accident din 2024 în care un Cybertruck a luat foc. După ce sistemul electric al ușilor a cedat, patru pasageri, studenți, au rămas blocați în interior, iar trei dintre ei au murit, notează Focus Online.

Un design care este frumos, dar poate costa vieți

Mânerele ascunse au fost introduse pe scară largă odată cu lansarea Tesla Model S, în 2012. De atunci, designul a fost preluat de zeci de producători, mai ales în China. Potrivit presei de stat, aproximativ 60% dintre cele mai vândute 100 de mașini electrice și hibride din China folosesc acest tip de mânere.

China este cea mai mare piață de mașini electrice din lume, iar decizia ar putea influența standardele globale de siguranță. Producători precum Tesla și BYD vor fi nevoiți să își modifice modelele vândute pe piața chineză.

Tesla a recunoscut deja că ia în calcul soluții mai intuitive pentru deschiderea ușilor în situații de urgență, inclusiv combinarea mecanismelor electrice cu cele mecanice.

