Polițiștii au declarat că doi bărbați înarmați au deschis focul joi, în jurul prânzului, în apropierea campusului studențesc, un suspect fiind reținut, iar altul fiind ucis de poliție. Aceștia nu au fost identificați.

Cel puțin alte patru persoane sunt rănite, iar spitalul Tallahassee Memorial Healthcare a declarat că cel puțin o victimă se află în stare critică, potrivit NBC News, Reuters, Daily Mail și The Times.

It is being reported that there are FIVE DEAD and FOUR were injured at the Florida State University shooting.



It is also being reported that there were TWO SHOOTERS, and that one is dead.



Please pray with me…



pic.twitter.com/lIJFFm79fo — Amjed Y (@AmjedYacu) April 17, 2025