Vineri, când a părăsit secție de ATI, personalul spitalului i-a făcut o surpriză rabinului.

Medicii și infirmierii i-au cântat o melodie tradițională, au dansat și au aplaudat, în timp ce acesta era scos din unitatea de reabilitare și transferat în locul unde urmează să se recupereze după lunga boală.

NYU ICU singing and dancing as Yudi Dukes leave after 158 days… One of the longest hospitlized Covid-19 patients. pic.twitter.com/fU828MSrE7