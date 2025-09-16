În votul final, exprimat pe TikTok, Instagram și YouTube Shorts, Peru a strâns aproximativ 12,8 milioane de aprecieri, față de cele 12,6 milioane adunate de Venezuela, relatează Infobae.

La turneu au participat 16 țări, printre care SUA, Spania, Mexic, Ecuador și Japonia. Micul dejun peruan câștigător – un preparat clasic de duminică – este alcătuit din carne de porc prăjită, cartofi dulci, salsa de ceapă și pâine franțuzească.

Llanos, considerat unul dintre cei mai influenți streameri ai lumii, a promis că va merge la Lima pentru a înmâna personal trofeul, o „tigaie de aur”.

🏆 ¡#OrgulloPeruano!

El Perú tiene el mejor desayuno del mundo 🌍, representado por nuestro delicioso pan con chicharrón. 🇵🇪✨



Porque no solo conectamos al país con obras y proyectos, también celebramos lo que nos une como peruanos: nuestra gastronomía. 🍴❤️#MTCConectaElPerú… pic.twitter.com/p81fpYA1Sn — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) September 13, 2025

Rezultatul a declanșat o adevărată explozie de sărbători în Peru. Președintele Dina Boluarte a felicitat națiunea, iar Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor a anunțat pe rețelele sociale că țara are „cel mai bun mic dejun din lume”. Și alte instituții guvernamentale, dar și politicieni, s-au alăturat celebrării.

Competiția urmează modelul evenimentelor virale marca Ibai Llanos, precum transmisiunile sale de box „La Velada del Año”, combinând divertismentul cu mândria națională și participarea masivă a fanilor online.

Recomandări Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025

Pentru mulți peruvieni, succesul „pan con chicharrón” a însemnat mai mult decât un moment viral: a fost un simbol al identității și al mândriei culinare, care a inspirat meme-uri, sărbători în stradă și o conversație globală despre tradițiile gastronomice în era digitală.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE