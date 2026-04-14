Tot mai mulți români asociază Germania cu vacanțe care combină cultura, relaxarea, gastronomia, natura și experiențele autentice. În plus, 47% dintre români spun că iau în calcul o călătorie în Germania în 2026, iar familiile cu copii reprezintă cel mai important segment de public pentru această destinație.

Cristian Sallai, directorul biroului regional al Organizației Germane pentru Turism (GNTB) pentru Balcani, a prezentat direcțiile strategice de promovare a Germaniei pentru 2026 și cele mai noi date legate de piața din România.

Interes tot mai mare al românilor pentru Germania

Datele confirmă interesul tot mai mare al românilor pentru Germania: 57% dintre respondenți spun că intenționează să efectueze o călătorie în străinătate în 2026, iar dintre aceștia, aproape jumătate iau în calcul Germania, care ocupă astfel locul 4 în preferințele de călătorie.

În același timp, 39% dintre români estimează un buget de 1.000-2.000 de euro de persoană pentru călătoriile externe, iar hotelurile de 3 stele rămân cea mai populară variantă de cazare.

Totodată, comportamentul de călătorie arată o preferință clară pentru vacanțe cu mai multă profunzime și flexibilitate. Familiile cu copii reprezintă 40% dintre cei care aleg Germania, urmate de cupluri, cu 38%, iar 61% dintre români spun că preferă sejururi de 4 nopți sau mai mult atunci când călătoresc în această destinație.

În plus, transportul aerian devine mai important cu 6%, iar sightseeing-ul se află pe primul loc în topul activităților asociate călătoriilor în Germania.

Potrivit unui studiu Appinio realizat pentru GNTB, city break-urile se află în top 3 preferințe ale turiștilor internaționali la nivel mondial. Cu orașe cosmopolite, o scenă culturală bogată și o viață urbană diversă, Germania își consolidează astfel statutul de destinație europeană de top pentru escapade urbane și turism cultural.

Pentru piața din România, potențialul acestei direcții este susținut și de faptul că vizitarea obiectivelor turistice se află pe primul loc în topul motivelor pentru care românii aleg să călătorească în Germania.

Românii, interesați de vacanțe culinare

Gastronomia devine, la rândul ei, un argument tot mai puternic în alegerea destinațiilor de vacanță. Potrivit studiilor GNTB, experiențele culinare se numără printre cele mai căutate activități de către turiștii interesați de city break-uri și turism cultural.

Interesul publicului din România pentru această direcție este deja vizibil: 30% dintre respondenți menționează vacanțele culinare printre tendințele noi de călătorie pe care le-ar lua în calcul în 2026.

O altă direcție importantă în strategia GNTB este sustenabilitatea. Germania își propune să consolideze imaginea unei destinații care oferă experiențe sustenabile, atât în natură, cât și în mediul urban, și care răspunde tot mai bine noilor așteptări ale călătorilor.

Târgurile de Crăciun, motor important pentru turismul din Germania

Organizația Germană pentru Turism va continua și în 2026 să promoveze atmosfera specifică orașelor germane în perioada sărbătorilor de iarnă. Aproape una din cinci înnoptări internaționale în Germania are loc în lunile noiembrie și decembrie, iar orașe precum München, Köln, Frankfurt și Nurnberg se numără printre cele mai căutate în sezonul festiv.

Potrivit Asociației Germane a Organizatorilor de Târguri și Evenimente, vizitatorii târgurilor de Crăciun au generat în 2024 venituri de 4,17 miliarde de euro în interiorul zonelor de eveniment și încă 4,88 de miliarde de euro în afara acestora.

Frankfurt, unul dintre cele mai accesibile orașe pentru români

În contextul parteneriatului cu Frankfurt Tourism, un avantaj important pentru piața din România rămâne accesibilitatea foarte bună a orașului. Frankfurt Airport este cel mai mare hub aerian din Germania și al patrulea din Europa. Între București și Frankfurt există cinci zboruri pe zi, operate de Lufthansa, durata zborului fiind de aproximativ două ore.

În plus, transferul dintre aeroport și centrul orașului durează doar 12 minute cu trenul, cu numai patru stații, ceea ce transformă Frankfurt într-o opțiune extrem de convenabilă atât pentru city break-uri, cât și pentru călătorii de business sau vacanțe mai ample în Germania.

