46 de percheziții într-un dosar de trafic de persoane și proxenetism

Procurorii DIICOT împreună cu polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată efectuează 46 de percheziții domiciliare în municipiul Giurgiu, municipiul București și localități din județele Giurgiu și Ilfov.

Rețeaua, formată din peste 30 de membri, ar fi exploatat sexual zeci de femei în mai multe țări europene și în Emiratele Arabe Unite, generând profituri de milioane de euro. Printre suspecți se numără și un polițist, bănuit că ar fi sprijinit gruparea cu informații confidențiale.

„Din cercetările efectuate a reieșit că pe raza județului Giurgiu s-a constituit o grupare de criminalitate organizată (formată din trei structuri însumând peste 30 de membri), în scopul obținerii unor sume considerabile de bani din înlesnirea practicării prostituției de către mai multe persoane de sex feminin (concubine, soții, persoane din anturaj și victime ale traficului de persoane)”, transmite DIICOT, într-un comunicat.

Femeilor le-a fost asigurat transportul din România în Marea Britanie, Germania, Suedia, Danemarca, Norvegia și Emiratele Arabe Unite, fiindu-le închiriate apartamente. Persoanele acuzate au distribuit online, pe pagini de profil, anunțuri de prestare a serviciilor sexuale și le-au facilitat femeilor deplasările către clienți.

3,5 milioane de euro din prostituție. Ce au făcut suspecții cu banii obținuți

Sumele de bani astfel obținute, aproximativ 3,5 milioane de euro, au fost încasate preponderent de către membrii grupului infracțional organizat, mai precizează DIICOT. Pentru a disimula originea ilicită a banilor, persoanele suspecte „au investit în achiziția de automobile de lux, imobile (de obicei pe numele unor membri de familie) și finanțarea unor societăți comerciale”, potrivit sursei citate.

De asemenea, suspecții au finanțat intervenții estetice pentru tinerele implicate în activități de prostituție, în scopul maximizării câștigurilor obținute din exploatarea lor.

Proxeneți, milioane de euro și un polițist corupt

Membrii celor trei structuri ale grupului infracțional organizat au identificat și atras noi persoane și au exercitat un control permanent asupra celor care practicau prostituția.

Printre suspecți se află și un polițist. Una dintre cele trei structuri din componența grupului infracțional organizat a beneficiat, pentru o perioadă, de sprijinul acestuia.

„Potrivit actelor de urmărire penală, acesta fie a încasat sume de bani transmise de tinerele plasate de membrii grupului pentru practicarea prostituției în state nordice, fie a accesat bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne pentru a obține și divulga informații nedestinate publicității, referitoare la eventuale riscuri sau probleme ce ar fi putut surveni în legătură cu desfășurarea activităților ilicite”, se mai menționează în comunicat.

Sunt puse în executare peste 30 de mandate de aducere, audierile urmând a se desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală.

Acțiunea este realizată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Giurgiu, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov și jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

