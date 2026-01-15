Consumul de alcool reprezintă un motiv de îngrijorare în Europa

Consumul de alcool rămâne una dintre principalele cauze ale accidentărilor la nivel mondial, având un impact deosebit de grav în Europa, după cum arată datele Organizației Mondiale a Sănătății.

Spre exemplu, în 2022, consumul mediu de alcool pe cap de locuitor în Europa a fost de 9,1 litri de alcool pur, comparativ cu media globală de 5 litri. Regiunea deține și cele mai ridicate rate de consum de alcool și de consum episodic excesiv (HED), un model de consum periculos strâns legat de vătămările acute, precum accidente rutiere, căderi, înecuri, arsuri, auto-vătămări și violență interpersonală, mai arată datele OMS.

Peste 31% dintre decesele cauzate de violență sunt legate de consumul de alcool

Alcoolul afectează grav judecata, inhibițiile și timpul de reacție, crescând riscul de comportamente periculoase. Potrivit unui raport al OMS, în Europa, alcoolul a contribuit la peste 144.610 decese cauzate de accidente, echivalentul a 31,1% din toate decesele prin accidentări, doar în anul 2019.

Cele mai multe decese au fost asociate cu auto-vătămarea. Vorbim de peste 43.600 de cazuri, fiind urmate de alte accidente neintenționate, peste 27.000. Pe locul al treilea se află accidentele rutiere, aproximativ 24.300 și apoi căderi, aproximativ 19.600.

În situațiile în care au fost raportate cazuri de violență între indivizi, deși numărul deceselor a fost mai mic, aproximativ 11.000, alcoolul a fost responsabil pentru cea mai mare proporție de decese în această categorie – 41,8%.

Consumul de alcool prezintă diferențe clare între sexe. OMS arată că bărbații au consumat, în medie, 14,9 litri de alcool pur pe cap de locuitor, de aproape 3,7 ori mai mult decât femeile, care au consumat 4 litri.

De asemenea, tulburările cauzate de consumul de alcool au fost mai frecvente în rândul bărbaților (13,4%) decât în rândul femeilor (8,3%). Tot bărbații au fost mai predispuși la consumul episodic excesiv, acesta fiind de 2,7 ori mai frecvent decât în cazul femeilor. Mai mult decât atât, consumul de alcool la bărbați are un impact semnificativ asupra femeilor și copiilor, aceasta fiind și una dintre cauzele violenței domestice și a altor forme de agresiune.

Datele publicate de Organizația Mondială a Sănătății arată că alcoolul este un factor major de risc pentru violența în cuplu și alte tipuri de violență.

Care sunt statisticile privind consumul de alcool în rândul tinerilor

Tinerii sunt printre cei mai expuși riscului de a suferi accidente sau alte probleme cauzate de consumul de alcool. Deși consumul de alcool în cazul lor poate fi mai rar ca cel al adulților, toleranța scăzută și lipsa de experiență în evaluarea limitelor cresc riscul de episoade de băut excesiv.

Consecințele acestui comportament includ otrăvirea, căderi, accidente, violențe și auto-vătămări. De asemenea, alcoolul afectează dezvoltarea creierului, deciziile, performanțele școlare și poate contribui la probleme de sănătate mentală și comportamente riscante, cum ar fi relațiile sexuale neprotejate.

Peste 2,6 milioane de decese anuale cauzate de consumul de alcool

Un alt raport al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), arată că, în 2019, consumul de alcool a fost responsabil pentru 2,6 milioane de decese la nivel global, reprezentând 4,7% din totalul deceselor. În plus, utilizarea drogurilor psihoactive a cauzat 600.000 de decese în aceeași perioadă.

Bărbații au fost cel mai afectați, cu 2 milioane de decese atribuibile consumului de alcool și 400.000 de decese legate de droguri. Din totalul deceselor atribuite consumului de alcool, aproximativ 1,6 milioane au fost cauzate de boli netransmisibile, incluzând 474.000 de decese din cauza bolilor cardiovasculare și 401.000 din cauza cancerului.

Alte 724.000 de decese au fost provocate de răni, cum ar fi cele din accidente rutiere, auto-vătămare și violență interpersonală.

În plus, 284.000 de decese au fost asociate bolilor transmisibile, cum ar fi HIV sau tuberculoza, a căror incidență și mortalitate sunt amplificate de consumul de alcool. Tinerii între 20 și 39 de ani au reprezentat 13% din decesele atribuite consumului de alcool în 2019, ceea ce evidențiază gravitatea problemei în rândul acestei categorii de vârstă.

România este lider mondial la consumul de alcool

Consumul de alcool este o problemă majoră pentru țara noastră. România este lider mondial la consumul de alcool, iar oamenii beau mult mai mult decât media europeană. Potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății pentru 2024, un român consumă în medie 17,06 litri de alcool pur pe an, aproape dublu față de media din Europa, care este de 9,2 litri pe cap de locuitor.

Această cantitate este una dintre cele mai ridicate din lume și plasează România în fruntea clasamentelor privind consumul de alcool pe cap de locuitor. Un alt aspect îngrijorător este comportamentul tinerilor.

Datele arată că o mare parte dintre adolescenți au consumat alcool cel puțin o dată, un procent semnificativ s-au îmbătat și mulți au primit primul contact cu alcoolul acasă, uneori chiar înainte de 14 ani. Statisticile arată și diferențe de consum între sexe: bărbații beau în medie mult mai mult decât femeile în România. De asemenea, consumul ridicat de alcool și atitudinile laxiste față de acesta se reflectă nu doar în sănătatea individuală, ci și în dinamica socială și culturală a țării.

Din păcate, România este și printre țările din UE cu cele mai multe decese evitabile, iar consumul de alcool este una din principalele cauze.

O treime dintre copiii români au băut alcool și 13% au fumat înainte de 14 ani

Un studiu național recent realizat în România arată că o parte semnificativă dintre copiii de 10-14 ani au fumat și cu băut alcool, înainte de a împlini 14 ani. Cercetarea, prezentată de World Vision România în Parlament, s-a bazat pe un eșantion reprezentativ de aproape 2.850 de copii din medii urbane și rurale și a evaluat consumul de alcool, tutun, droguri, dar și alte activități de risc.

Datele arată că aproximativ 30 % dintre copiii între 10 și 14 ani au băut alcool cel puțin o dată în viața lor. Dintre aceștia, 19 % au consumat alcool în ultimul an, iar 8 % au băut în ultima lună. Un procent mic, în jur de 1 %, consumă alcool frecvent, iar 8 % au experimentat starea de ebrietate. Studiul evidențiază și faptul că prezența unei persoane apropiate care consumă alcool excesiv crește considerabil probabilitatea ca un copil să bea mai des.