O tanara politist din cadrul Politiei Rutiere face semn unui participant la trafic sa traga pe dreapta, in timpul unei actiuni de verificare a cetatenilor in vederea respectarii masurilor impuse de ordonantele militare in Bucuresti, vineri, 10 aprilie 2020. Grupul de Comunicare Strategica a anuntat vineri, 10 aprilie, ca au fost confirmate 5.467 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 (Coronavirus) pe teritoriul Romaniei. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO