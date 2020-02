De Simona David,

Mai multe unități de învățământ din țară și-au suspendat cursurile, numărul elevilor afectați ajungând la 7.061, anunță MEC, citat de Agerpres.

Potrivit MEC, această cifră nu reprezintă numărul copiilor bolnavi.

Cursurile sunt suspendate integral în câte o unitate de învăţământ din Alba, Hunedoara şi Sibiu. Iar parțial sunt suspendate în unităţi de învăţământ din Timiş, Mureş, Alba, Ialomiţa, Iaşi, Bistriţa-Năsăud, Dolj, Ilfov, Neamţ, Vaslui, Dâmboviţa, Sibiu, Cluj, Arad, Olt, Sălaj, Vâlcea, Municipiul Bucureşti, Constanţa, Buzău, Suceava, Galaţi, Braşov, Brăila.

