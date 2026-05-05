Presa internațională descrie acest demers drept un nou proiect de „Austro-Ungaria”, deși, în realitate, ar putea însemna doar slăbirea actualului Grup de la Vișegrad (V4), adică alianța dintre Slovacia, Cehia, Ungaria și Polonia.

Ce a spus Péter Magyar că vrea facă după alegeri

Atunci când viitorul premier ungar Péter Magyar a anunțat, la scurt timp după alegeri, că dorește să refacă relațiile mai strânse cu Viena, exprimarea a fost dificil de tradus din engleză în slovacă.

Limba maghiară și nici majoritatea altor limbi străine nu au un termen echivalent pentru „Uhorsko” (Ungaria istorică), așa cum există în slovacă sau cehă. Există doar termenul „Ungaria” sau, eventual, „Ungaria Mare” (prin care se înțelege Ungaria istorică).

Peter Magyar a atras atenția declarând că una dintre primele sale sarcini este refacerea „imperiului austro-ungar”, a scris portalul bruxellez Politico. În realitate, el se referea la reluarea cooperării dintre Viena și Budapesta, care a fost tensionată în cei 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orbán.

„În trecut am împărțit aceeași țară, iar Austria este un partener economic important pentru Ungaria. Vreau să consolidez relațiile dintre Ungaria și Austria din motive istorice, dar și culturale și economice”, a declarat Magyar după victoria sa în alegeri în fața lui Viktor Orbán, la începutul lunii, potrivit portalului german Die Welt.

Maghiarii și austriecii au încă legături strânse

Viitorul premier ungar dorește să revigoreze influența Europei Centrale, valorificând trecutul său imperial, susține publicația austriacă Orf.

El intenționează să se bazeze pe legăturile economice puternice și pe istoria comună, care își are rădăcinile în monarhia austro-ungară de la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Granița dintre Austria și Ungaria, care se întinde pe aproximativ 350 de kilometri, este caracterizată în prezent prin schimburi comerciale și circulație intensă a persoanelor.

Totuși, relațiile dintre Ungaria și Austria nu sunt neapărat armonioase nici acum, după schimbarea guvernului de la Budapesta. Divergențele ar putea apărea în chestiuni legate de politica de securitate și cea externă, precum și de energie, amintește portalul Die Welt.

Austria, al doilea cel mai mare investitor în Ungaria, după Germania

Péter Magyar dorește relații mai strânse cu Austria și, în special, cu guvernul federal condus de ÖVP. Prin aceasta, urmărește și obținerea unei influențe sporite la Bruxelles, scrie și publicația austriacă Kurier.at.

Portalul american de știri Politico a titrat: „Magyar vrea să readucă monarhia austro-ungară pe hartă”. O renaștere a monarhiei habsburgice, care s-a destrămat în 1918, este însă puțin probabilă sub conducerea viitorului prim-ministru al Ungariei, Péter Magyar. Totuși, acesta pledează în mod repetat pentru o cooperare mai strânsă între cele două țări și, în general, între Ungaria și statele sale vecine.

Austria este, după Germania, al doilea cel mai mare investitor în Ungaria, cu un volum al investițiilor de peste 11,7 miliarde de euro. Aproximativ 134.000 de maghiari lucrează în Austria, mulți dintre ei făcând naveta zilnic.

Când va fi învestit Peter Magyar

Magyar a anunțat că a doua sa vizită externă (după Varșovia) îl va duce la Viena, chiar înainte de a merge la Bruxelles. În prezent, este luată în calcul ziua de 20 mai.

Înainte de aceasta însă, Magyar trebuie să fie învestit: marți seara, președintele Ungariei, Tamás Sulyok, a anunțat data de 9 mai pentru ședința constitutivă a noului parlament.

Magyar a declarat în repetate rânduri, după victoria electorală, că dorește să fie ales în funcția de prim-ministru la prima reuniune a noului legislativ și să depună jurământul de învestitură.

De asemenea, intenționa ca prima ședință să aibă loc într-un weekend, pentru ca ulterior să sărbătorească, alături de zeci de mii de maghiari, în Piața Kossuth din fața parlamentului, un „festival al democrației”.

Mai multă putere la Bruxelles

Magyar urmărește și să găsească aliați mai apropiați în ceea ce privește deciziile de la Bruxelles.

În multe chestiuni, țările din Europa Centrală și de Est și guvernele lor, de regulă conservatoare, au poziții similare, de exemplu în privința migrației. Partidul Tisza al lui Magyar face parte, la fel ca ÖVP, din grupul Partidul Popular European din Parlamentul European.

Totuși, chestiunile legate de politica de securitate și externă, precum și de politica energetică, ar putea genera divergențe. În primul rând, Polonia consideră Rusia o amenințare existențială, apoi, Magyar a semnalat, după victoria sa electorală, disponibilitatea de a dialoga inclusiv cu Vladimir Putin și a anunțat că va analiza „toate contractele” Ungariei privind livrările de energie din Rusia, urmând să le renegocieze și, „dacă va fi necesar”, să le rezilieze.

În privința Ucrainei, Austria și Polonia susțin activ acordarea de noi ajutoare din partea UE pentru țara afectată de război. Magyar dorește ca Ungaria să fie exceptată de la contribuțiile financiare pentru Ucraina, invocând situația bugetară dificilă a țării. Există divergențe și în ceea ce privește accelerarea aderării Ucrainei la UE.

Magyar a propus public și fuziunea Grupul de la Vișegrad – o alianță informală între Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia – cu formatul Slavkov, un cadru de cooperare între Austria, Cehia și Slovacia. Este posibil ca acest subiect să figureze și pe agenda unei vizite bilaterale.

