Liderul Tisza, al cărui partid a obținut majoritatea absolută în Parlamentul Ungariei, a mers la Bruxelles cu speranța de a înregistra progrese concrete, începând cu un plan precis pentru recuperarea miliardelor de euro din fondurile prevăzute Ungariei şi îngheţate de UE din cauza politicilor și acțiunilor antieuropene ale lui Viktor Orban.

„Este o misiune foarte, foarte exigentă”, a asigurat Magyar în momentul sosirii la Bruxelles. Într-un videoclip, în care este surprins străbătând cu maşina străzile capitalei Belgiei, el s-a declarat totuşi „foarte optimist şi plin de speranţă”.

Întâmpinat cu brațele deschise

De altfel, Peter Magyar a fost întâmpinat la Bruxelles cu braţele larg deschise. „Este practic ca şi cum Ungaria s-ar alătura din nou Uniunii Europene”, a declarat pentru AFP europarlamentarul ecologist german Daniel Freund.

Înfrângerea lui Viktor Orban în alegerile din 12 aprilie a provocat o imensă uşurare în cadrul UE, care a fost nevoită să se descurce timp de 16 ani cu un prim-ministru apropiat de liderul autocrat rus Vladimir Putin și care a blocat o serie de dosare, în special privind susținerea Ucrainei în fața invaziei ruse.

Ursula von der Leyen: Ungaria și-a reluat drumul european

Odată cu victoria zdrobitoare a lui Peter Magyar, Ungaria, membră a UE din 2004, „şi-a reluat drumul european”, a salutat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Fără să mai aştepte învestirea lui Magyar, prevăzută pentru 9 mai, şefa Executivului european l-a întâmpinat miercuri cu zâmbetul pe buze la sediul Comisiei. „Nu avem timp de pierdut”, a subliniat Magyar.

Vizita este atent orchestrată, fără conferinţee de presă – semn că ambele părţi doresc să păstreze prudența. Întâlnit de AFP în apropierea instituţiilor europene, Peter Magyar a refuzat să comenteze pe tema negocierilor pe care le poartă la Bruxelles.

Peter Magyar vrea să deblocheze cât mai repede posibil fondurile prevăzute pentru Ungaria

În ultimele zile, oficialii UE au participat deja la două reuniuni cu echipele viitorului prim-ministru pentru a discuta subiectele cele mai arzătoare, începând cu cele 18 miliarde de euro – fonduri destinate Ungariei şi îngheţate de UE în cadrul diferitelor proceduri iniţiate ca răspuns la politicile lui Orban.

Ca un gest de bunăvoinţă faţă de viitorul lider maghiar şi pentru a-şi asigura sprijinul acestuia într-o serie de dosare, Bruxelles-ul ar putea debloca aceste fonduri, așa cum a procedat în cazul Poloniei după preluarea șefiei guvernului de către Donald Tusk.

În videoclipul publicat miercuri, Peter Magyar a menționat perspectiva unui acord cu Comisia Europeană până în data de 25 mai.

Cu toate acestea, mai mulţi europarlamentari îi cer Comisiei Europene să aştepte adoptarea unor reforme concrete de către Magyar înainte de a debloca fondurile.

Ungaria va adera la Parchetul European

Peter Magyar s-a angajat să fie un membru loial al UE şi a anunţat, în special, că doreşte ca ţara sa să adere la Parchetul European.

Liderul Tisza a anunţat marţi că își dorește să se întâlnească în iunie cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu care prorusul Viktor Orban întreținea relaţii extrem de tensionate. Cu toate acestea, Magyar a pus unele condiții pentru deschiderea unui nou capitol în relațiile cu Ucraina, iar Administrația Prezidențială de la Kiev a răspuns că agenda lui Zelenski nu a fost stabilită deocamdată pentru luna viitoare.

