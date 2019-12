De Livia Lixandru,

Artistul, în vârstă de 76 de ani, a suferit o criză teribilă de discopatie pe 1 octombrie și, zilele trecute, a rămas țintuit la pat din cauza durerilor insuportabile.

Petre Geambașu a postat un mesaj pe contul de socializare, în care a explicat celor care îl urmăresc, ce s-a întâmplat și cum a ajuns într-o astfel de situație.

„(…) Chiar în prima zi a lunii octombrie, am intrat într-o criza foarte puternică de Discopatie (o boală mai veche a subsemnatulu) și m-am dus cu salvarea la spital unde mi s-a administrat o perfuzie puternică care in cca. 3 ore m-a ameliorat substantial și m-am reîntors la domiciliu pe picioare.

Am continuat să iau timp de o săptămână antiinflamatoare puternice, exagerat, aș putea spune: după ureche. Mi-am revenit destul de bine, mi-am susținut si câteva Evenimente prin țară. Între timp am făcut RMN, urmând ca doctorii să se pronunțe în legătură cu eventualitatea intervenției chirurgicale. A trecut ceva timp si iată că acum cca. 2 săptămâni durerile au revenit mai puternice ca prima dată.

Am rămas țintuit la pat cu dureri îngrozitoare, fără să mai am posibilitatea de a mai administra ANTIINFLAMATOARE, riscând probleme de ordin cardiologic. Am tot așteptat ca să treacă de la sine, ceea ce nu s-a întâmplat, iar luni, adica ieri, m-am prezentat din nou la spital ca să mi se faca tratament sub observatie strictă.

Deja sunt mai bine, ma pot deplasa și, probabil că în 2-3 zile, voi reveni acasă; urmând ca doctorii să decidă dacă după sărbatori se intervine chirurgical sau se recurge la alte metode: acupunctură, fizioterapie.

Cam despre asta este vorba. Îmi doresc, dar vă doresc și dumneavoastră, tuturor, să avem: SĂRBATORI FERICITE!”, a scris cântărețul Petre Geambașu pe pagina sa oficială de Facebook.

Citeşte şi:

Evacuați din clădirea-capcană din strada Eforie după dezvăluirile făcute de Libertatea, polițiștii vor munci într-un fost grajd și un cămin dezafectate de 10 ani!

BREAKING NEWS | Teodor Meleșcanu s-a opus la OSCE, în decembrie 1989, păstrării unui moment de reculegere în memoria victimelor de la Timișoara. Șeful Senatului neagă: ”E o aiureală”

Ziua muncește pe șantierul Catedralei Mântuirii Neamului, noaptea se roagă să nu fie evacuat dintr-un subsol: „De Crăciun mă tem că o să-mi iau strada înapoi”

GSP.RO Gigi Becali ia în calcul să plece definitiv din România, împreună cu familia: ”Îmi iau cetăţenie în altă ţară”

HOROSCOP Horoscop 18 decembrie 2019. Berbecii sunt preocupați de muncă