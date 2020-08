Personalitati marcante ale tarii si Capitalei ni se alatura pentru a continua ceea ce am inceput acum 4 ani : modernizarea Bucurestiului!Depunem impreuna, in aceste momente, lista pentru viitorul Consiliu General, pe care se afla : Petre Roman – prim ministru al Romaniei (1990-1991), indragita actrita Monica Davidescu, oamenii de sport si fair-play : Elisabeta Lipa, Cornel Dinu, Dumitru Dragomir, Anghel Iordanescu, Daniel Pancu, regizorul Sorin Iliesiu, alaturi de cadre medicale, profesori, juristi, ingineri. Asa cum am lucrat in ultimii 4 ani, asa vom lucra si in urmatorii 4 in Consiliul General: voi propune numai proiecte benefice pentru oameni, pentru fiecare barbat, femeie sau copil din Capitala, si ma bazez pe echipa mea de consilieri generali pentru a le putea transpune in realitate.